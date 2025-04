Uhapšen albanski državljanin po potjernici njemačkog Interpola

Podgorica, (MINA) – Službenici crnogorske policije uhapsili su na graničnom prelazu Sukobin državljanina Albanija E.B. (33) sa Interpolove potjernice Njemačke, saopštili su iz Uprave policije.

Navodi su da je E.B.(33) potraživan po međunarodnoj potjernici NCB Interpol-a Visbaden radi vođenja krivičnog postupka zbog sumnje da je izvršio krivično djelo uzimanje talaca u sticaju sa tjelesnom povredom.

„E.B. je tokom kretanja koristio više alijasa, odnosno lažnih identiteta, pa je NCB Interpol Podgorica izvršio neophodne provjere radi utvrđivanja nespornog identiteta uhapšenog, koje su rezultirale potvrdom da se radi o osobi koju potražuju nadležni organi Njemačke“, rekli su iz policije.

Oni su dodali da slijedi komunikacija između nadležnih organa Crne Gore i Njemačke u vezi sa postupkom ekstradicije E.B.

