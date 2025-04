Vučinić bronzani u Gvadalahari

Podgorica, (MINA) – Karatista Iskre Vuk Vučinić sa bronzanim odličjem završio je nastup na turniru Svjetske lige za mlade u Gvadalahari.

Do odličja u kategoriji juniora, do 76 kilograma, došao je pobjedom u meču za treće mjesto protiv Amerikanca Grejsona Merola 7:1.

U repasažu eliminisao je i Španca Robina Zunga 4:1 i Italijana Alesandra Kararezija (0:0) i izborio meč za medalju.

Turnir je otvorio pobjedom protiv Engleza Taja Bouvena 6:2, slavio je i protiv Belgijanca Elija Čibasua 9:4, a od polufinala odvojio ga je poraz od Mihaila Šumoviča 11:8.

Na korak od pobjedničkog postolja, u istoj kategoriji, stao je Anes Arifaj, koji je u meču za treće mjesto i bronzu poražen od Španca Martina Penja 6:3 i nastup završio kao petoplasirani.

Turnir u Gvadalahari okupio je 2.800 takmičara iz svih krajeva planete.

Vučinić je u španskoj Gvadalahari svom klubu donio 15. medalju sa Svjetskih liga za mlade, odnosno 21. sa nekog od takmičenja iz organizacije Svjetske karate federacije.

