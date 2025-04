Dukiću 12. mjesto, bod ga dijelio od borbe za medalju

Podgorica, (MINA) – Crnogorski jedriličar Milivoj Dukić na 12. mjestu završio je nastup na prvom Grend slemu sezone – 54. regate Trofej princeze Sofije u Majorci.

Dukić je, u konkurenciji 174 jedriličara, bez prilike da se bori za medalju ostao u posljednjoj regati.

Nedostajao mu je samo jedan bod, odnosno imao je bod više u odnosu na Žoela Rodrigeza Pereza iz Španije, koji je posljednji izborio mjesto u trci za medalju.

Dukić je, tokom čitavog takmičenja, jedrio na visokom nivou – nakon prvog kvalifikacionog dana bio je na 19. mjestu, a u finalnu grupu ušao je kao 20. u generalnom plasmanu.

Prvi finalni dan završio je na šestom mjestu, drugi na desetom, a uoči posljednje regate nalazio se na devetom mjestu.

“Ipak, nakon izuzetno tijesne završnice u kojoj su nijanse odlučivale, završio je kao 12. u ukupnom poretku”, saopšteno je iz njegovog kluba, tivatskog Delfina.

Sličan ishod zabilježio je i drugi crnogorski jedriličar Ilija Marković, koga je bod dijelio od plasmana u zlatnu grupu.

Nastavio je takmičenje u srebrnoj i zauzeo solidno 77. mjesto.

Naredna regata iz serije Sailing Grend slem očekuje ih već u aprilu u Ieru i predstavlja drugu od ukupno pet u seriji.

