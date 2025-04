Nafta najjeftinija od pandemije

London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte u petak su opale na najniži nivo od 2021. godine, a pojeftinili su prirodni gas, soja i ostala roba.

Barel brent nafte u Evropi pojeftinio je 7,5 odsto i sada košta 64,85 USD.

Barel sirove nafte u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) se trenutno prodaje za 61,83 USD, nakon pojeftinjenja 8,3 odsto, prenose Nezavisne novine.

Ovo su najniže cijene na dva referentna tržišta od aprila 2021. godine.

Istovremeno, cijene gasa u Evropi pale su na najniži nivo u više od šest mjeseci.

Cijene tečnog prirodnog gasa na tržištima u Aziji trenutno su najniže u posljednjih pola godine.

Pojeftinjenje je uslijedilo nakon što je Kina uzvratila na carine predsjednika SAD Donalda Trumpa.

