Holcman: Snažna i nezavisna centralna banka ključna za ekonomski rast zemlje

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Napori Centralne banke Crne Gore (CBCG) usmjereni ka jačanju kapaciteta i prilagođavanju evropskim standardima od suštinskog su značaja, jer je snažna i nezavisna centralna banka ključna za podršku prosperitetu i ekonomskom rastu zemlje.

To je ocijenio guverner Narodne banke Austrije Robert Holcman na sastanku sa guvernerkom CBCG Irenom Radović.

U saopštenju CBCG navodi se da su Holcman i Radović razgovarali o jačanju saradnje dvije institucije, sa fokusom na razmjenu znanja i podršku reformskim procesima koje CBCG sprovodi u kontekstu buduće integracije u Evropski sistem centralnih banaka (ESCB).

Holcman je, kako je saopšteno, pohvalio napore CBCG na planu regulatornog usklađivanja i modernizacije platnog prometa, naglašavajući važnost nastavka reformskih aktivnosti koje će CBCG dodatno približiti standardima ESCB-a.

“Napori CBCG usmjereni ka jačanju kapaciteta i prilagođavanju evropskim standardima su od suštinskog značaja, jer je snažna i nezavisna centralna banka ključna za podršku prosperitetu i ekonomskom rastu zemlje“, kazao je Holcman.

Radović je predstavila ključne aktivnosti koje CBCG sprovodi na planu snaženja institucionalnih kapaciteta i usklađivanja regulatornog okvira sa relevantnim zakonodavstvom Evropske unije (EU).

Ona je upoznala Holcmana i sa intenzivnim aktivnostima na planu modernizacije platnih sistema, ističući značaj SEPA integracije i razvoja nacionalnog sistema instant plaćanja, kroz implementaciju TIPS klon projekta.

“CBCG je, kao prva centralna banka u regionu Zapadnog Balkana i značajno prije roka za migraciju koji je, od strane SWIFT-a, određen za novembar ove godine, uspješno implementirala međunarodni standard ISO 20022 za razmjenu finansijskih podataka”, istakla je Radović.

Prema njenim riječima, tim projektom, koji je CBCG realizovala u potpunosti sopstvenim kapacitetima, značajno je unaprijeđen kvalitet i efikasnost međunarodnog platnog prometa.

Kako je naglasila Radović, do maja ove godine taj standard će biti uveden i u domaći platni promet, čime se dodatno jača usklađenost sa evropskim pravilima i podržava razvoj savremenih platnih usluga.

Radović je zahvalila Holcmanu na podršci, ističući da CBCG veoma cijeni partnerstvo sa Narodnom bankom Austrije.

“Jer vjerujemo da će saradnja sa jednom od ključnih evropskih centralnih banaka osigurati usklađenost sa najboljim evropskim praksama u oblasti monetarne politike“, navela je Radović.

U saopštenju se kaže da su i Radović i Holcman istakli spremnost da nastave i dodatno prodube saradnju, uključujući intenziviranje tehničke podrške i razmjene iskustava, sa ciljem usklađivanja institucionalne, funkcionalne i operativne strukture CBCG sa standardima i zahtjevima ESCB-a i Eurosistema.

Kako je saopšteno, sastanku su prisustvovali ambasador Austrije u Crnoj Gori Kristijan Štajner, kao i saradnici Radović i Holcmana.

