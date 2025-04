Luka Bar pobijedila Budućnost

Podgorica, (MINA) – Odbojkašice Luke Bar pobjedom su otvorile polufinale plej-ofa EPCG Superlige.

Baranke su pred svojim navijačima savladale Budućnost volley 3:0 (28:26, 25:23 i 25:21).

Luku Bar do pobjede vodila je Dijana Vuković sa 14 osvojenih poena, dok su Teodora Čavić i Aieska Fereira dodale po 11.

Najefikasnija na meču bila je kapitenka Budućnosti Mileva Magdalinić sa 15 poena.

Drugi polufinalni par čine Herceg Novi i Albatros, a prvu utakmicu odigraće u ponedjeljak, u 20 sati, u Igalu.

