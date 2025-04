Poraz Mornara u Železniku

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Mornar Barskog zlata poraženi su večeras u Železniku od FMP-a 87:72, u utakmici 26. kola Admiralbet ABA lige.

To je 24. poraz barskog tima ove sezone, u kojoj ima i dva trijumfa.

Mornar je u beogradskom predgrađu tokom meča imao i zaostatak od 25 poena (61:36), ali je u nastavku uspio da ga smanji i zaprijeti u finišu, ali ne i da napravi preokret.

FMP je do 13. pobjede vodio Filip Barna sa 21 poenom.

Isti učinak u barskoj ekipi imao je Lovro Buljević, Roko Rogić ubacio je 14, a poen manje Lovre Runjić.

Za sjutra zakazan je duel SC Derbija i Budućnost Volija.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS