Boljević izabrana za sudiju Apelacionog suda

Podgorica, (MINA) – Dosadašnja sutkinja Višeg suda u Podgorici Ognjana Boljević izabrana je za sudiju Apelacionog suda, saopšteno je iz Sudskog savjeta.

Navodi se da je Savjet na desetoj sjednici obavio intervjue sa kandidatima prijavljanim na javne oglase za izbor po jednog sudije Apelacionog suda Crne Gore.

Kako je objavljeno na sajtu Sudskog savjeta, intervju je, osim sa Boljeviić, obavljen i sa sudijama Amirom Đokajem, Igorom Đuričkovićem, Vesnom Kovačević i Borisom Savićem.

“Nakon sprovedenog zakonskog postupka i utvrđenih rang listi, Savjet je donio odluku da se za sudiju Apelacionog suda Crne Gore, izabere samo Boljević dosadašnja sudija Višeg suda u Podgorici”, navodi se u saopštenju.

Iz Sudskog savjeta su kazali da, vodeći računa o javnom interesu, efikasnosti rada Specijalnog odjeljenja Višeg suda u Podgorici i započetim postupcima pred tim odjeljenjem, nijesu izabrali ostale sudije Apelacionog suda, jer kandidati postupaju upravo u tim postupcima.

U saopštenu se dodaje da je Marija Radonjić izabrana za sudiju Osnovnog suda u Bijelom Polju.

