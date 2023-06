Mugoša: Rezultati izbora neće biti proglašeni u zakonskom roku

Podgorica, (MINA) – Konačni rezultati parlamentarnih izbora neće biti proglašeni u zakonskom roku, 26. juna, saopštio je predsjednik DIK-a Nikola Mugoša, navodeći da je glavni razlog to što su pojedini učesnici izbora čekali poslednje rokove da predaju prigovore, uglavnom poštom.

“Imajući u vidu dinamiku podnošenja prigovora na rad opštinskih izbornih komisija i DIK-a sad sa sigurnošću možemo zaključiti da 26. nećemo imati još uvijek utvrđene konačne rezultate izbora”, kazao je Mugoša za Televiziju Cne Gore.

Prema njegovim riječima, zato što će se još čekati na konačne rezultate nije krivica izborne administracije.

Pojedini politički subjekti, kako je naveo Mugoša, odlučili su se da čekaju posljednji rok za predaju prigovora izbornim komisijama.

“Ovo opredjeljenje da podnosioci koriste pravo da dostavljaju poštom uveliko utiče na dinamiku podnošenja prigovora i opredjeljuje izbornu administarciju da ne može da ostvari sve rokove koji su definisani kalendarom”, objasnio je Mugoša.

Učesnici izbora imaju pravo da se na odluke DIK-a žale Ustavnom sudu, a do sada je na adresu ovog suda stigla samo žalba jednog birača o kojoj će se sudije izjasniti sjutra, prenosi Portal RTCG.

Mugoša je kazao da će od toga kada će i koliko žalbi stići Ustavnom sudu zavisiti i datum proglašenja konačnih rezultata parlamentarnih izbora, ali da se sigurno neće čekati mjesecima, kao što je bio slučaj sa izborima u Glavnom gradu.

“Sa datumom ne bi licitirao, jer zavisi od više faktora, tako da se ne može procijeniti tačan datum. Samo za razliku od te situacije mi imamo funkcionalan Ustavni sud, koji ima kvorum za rad i odlučivanje”, naglasio je Mugoša.

Kada se Ustavni sud izjasni na sve žalbe na izborni proces, DIK će moći da proglasi konačne rezultate, od kada teče rok od 15 dana za konstituisanje Skupštine.

Od tog momenta šef države ima mjesec da obavi konsultacije sa parlamentarnim partijama, nakon čega predlaže mandatara koji u roku od 90 dana treba da sastavi kabinet i program rada buduće izvršne vlasti.

