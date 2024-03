Montefarm: Tvrdnje Ministarstva zdravlja neistinite

Podgorica, (MINA) – Zapošljavanja u Montefarmu bila su potpuno ispravna i opravdana, a dodjele novčanih nadoknada zaposlenima u skladu sa procedurama, saopštili su iz te zdravstvene ustanove i dodali da su neistinite tvrdnja da je direktor Goran Marinović preuzeo dug privatne veledrogerije Medicalana.

Iz Ministarstva zdravlja ranije je saošteno da je Komisija za kontrolu rada zdravstvenih ustanova utvrdila da je Marinović zloupotrijebio službeni položaj i prekršio niz zakonskih procedura tokom protekle dvije godine.

Ministarstvo je Marinoviću na izjašnjenje poslalo izvještaj koji, kako se navodi, sadrži preko 30 nepravilnosti koje konstatovala Komisija.

Iz Montefarma su kazali da se na izjašnjenje upućeno Marinoviću, prema Statutu te ustanove, može odgovoriti samo u roku od 30 dana, a ne u roku od sedam kako je Ministarstvo zdravlja zahtijevalo.

Oni su u reagovanju naveli da se Marinoviću najviše spočitava zapošljavanje koje nije vršeno u skladu sa Pravilnikom iz 2017.godine, a za koji je Komisija dala mišljenje da nije legitiman jer ga je potpisao prethodni direktora, a ne Odbor direktora.

Iz Montefarma su istakli da je pitanje zapošljavanja, kao i pozajmice preko agencija, u svakom trenutku potpuno bilo ispravno i da se radilo isključivo o popunjavanju upražnjenih radnih mjesta zbog ogromnog broja bolovanja, a u cilju održavanja kontinuiranog rada apoteka i veledrogerije.

„Uzevši u obzir činjenicu da je polovinu mandata Marinovića karakterisala pandemija COVID-19, te samim tim i veliki broj odsustvovanja, da bi se obezbijedio kontinuiran i nesmetan rad apoteka kao i same veledrogerije, neophodno je bilo pribjeći upošljavanju i pozajmljivanju kadra, jer bi u suprotnom bilo dovedeno u pitanje funkcionisanje farmaceutske zdravstvene zaštite u javnom sektoru zdravstva“, rekli su iz Montefarma.

Oni su demantovali navode Komisije da je mimo internih procedura Marinović dodjeljivao istim zaposlenim mjesečne finansijske nadoknade.

Kako su naveli iz Montefarma, pomenutih 160 stimulacije na redovna primanja date su na osnovu potpisanih odluka, a ne mimo internih procedura.

„Konstatovana cifra od 200 hiljada EUR je, po našem mišljenju, minimalna naknada za doprinos poslovnim rezultatima ustanove i to za rezultate ostvarene za vrlo kratko vrijeme“, kazali su iz Monetfarma.

Oni su naveli da su pazari i gotovinski prihod 21. juna 2021. godine iznosili nešto iznad dva miliona EUR, dok je krajem decembra prošle godine prihod po navedenom osnovu za pomenutu godinu iznosio blizu deset milion.

„Povećanje prometa parafamacije sa 5,8 miliona EUR u 2021.godini, na skoro devet miliona u prošloj godini, i to da su dugovi prema dobavljačima sa 14,3 miliona svedeni na nula EUR, su jasni pokazatelji dobrog rada i poslovanja“, istakli su iz Montefarma.

Kako su dodali, za sve pomenuto postoji dokumentacija koju su u svakom trenutku spremni dati javnosti na uvid.

Iz Montefarma su kazali da je tvrdnja Ministarstva zdravlja da je Marinović preuzeo dug Medicalane takođe neistina.

„Već je putem instrumenta cesija plaćan dug prema pomenutom dobavljaču uz prolongiranje roka otplate duga sa 90 na 180 dana, što je povećalo samu likvidnost ustanove“, navodi se u saopštenju.

Govoreći o 20 hiljada EUR dodijenih Marinoviću na osnovu odluke Odbora direktora, iz Montefarma su kazali da to predstavlja 0,7 odsto od ukupnog ostvarenog profita i da je u pitanju 12 bruto plata za 33 mjeseca upravljanja tom zdravstvenom ustanovom.

Oni su napomenuli da Marinović nikada nije imao obračunate produžene sate, prekovremeni rad ili stimulaciju za skoro 24 sata dnevnog rada.

Iz Montefarma su istakli da su članovi Odbora za isti period većinom u prosjeku primili oko 19 hiljada EUR, za 11 održanih redovnih zasijedanja.

„Uzimajući u obzir primanja Odbora, a iznad svega rezultate koji su mjerljivi i vidljivi, nalaz Komisije kao i stalno potenciranje teme zapošljavanja, stimulacije i na koncu dodijeljenog bonusa direktoru, javnosti u Crnoj Gori se nažalost još jednom šalje poruka – uspjeh nije poželjan i teško se prašta“, zaključuje se u reagovanju.

