Monstat: Popisom se ne prikupljaju informacije o tome koliko ko ima stanova

Podgorica, (MINA) – Popisom se ne prikupljaju informacije o tome koliko pojedinci imaju kuća ili stanova, saopštili su iz Uprave za statistiku – Monstat.

Iz Monstata su to kazali povodom saopštenja koalicije Za budućnost Crne Gore u kojem se navodi da Demokratskoj partiji socijalista popis smeta zbog činjenice da će se tim procesom doći do podataka koliko pojedini funkcioneri imaju kuća i stanova.

„Prilikom obilaska popisnog kruga za koji je zadužen, popisivač ima obavezu da popiše sve jedinice popisa definisane zakonom (lica, domaćinstva i stanove). S tim u vezi, prikupljaju se podaci o stanovima u kojima živi domaćinstvo, kao i o praznim stanovima“, navodi se u reagovanju Monstata.

Kako su rekli, ako u stanu živi domaćinstvo prikuplja se odgovor na pitanje „osnov po kome domaćinstvo koristi ovaj stan”.

Iz Monstata su objasnili da su mogući odgovori na to pitanje: vlasnik stana je član domaćinstva; suvlasnik stana je član domaćinstva; podstanarsko domaćinstvo; stanuje u stanu roditelja, djece ili drugih rođaka i ostalo.

Oni su dodali da se, u slučaju odgovora da je vlasnik stana član domaćinstva, ne prikupljaju informacije o formalnom vlasniku stana ili kuće.

“Na ovaj način, kao rezultat popisa dobiće se podatak o tome koliko domaćinstava živi u svom stanu, a koliko su podstanari ili žive u stanu roditelja, djece ili drugih rođaka“, rekli su iz Monstata.

Kako su kazali, imajući na umu da se popisom obuhvataju i stanovi u kojima niko ne živi, ne postavlja se prethodno pitanje, kao nijedno drugo kojim bi se mogao utvrditi vlasnik.

Iz Monstata su objasnili da će se popisom utvrditi broj i karakteristike stanova, u smislu veličine i opremljenosti instalacijama.

„Shodno navedenom, popisom se ne može dobiti odgovor na pitanje koliko ko ima stanova“, zaključili su iz Monstata.

