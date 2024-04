Mladi ključni faktor za napredak i razvoj Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Mladi su nosioci promjena i ključni faktor u ostvarivanju napretka i razvoja Crne Gore, poručeno je u razgovoru predsjednika Vlade Milojka Spajića i predstavnika Studentskog parlamenta Univerziteta Crne Gore (SPUCG).

Iz Spajićevog kabineta saopštili su da je sastanak, organizovan povodom obilježavanja 20 godina postojanja SPUCG i Dana studenata, bio prilika da se istakne značaj studentske zajednice u društvenom i akademskom životu Crne Gore.

Navodi se da je, uvažavajući doprinos studenata društvenom i ekonomskom razvoju zemlje, Spajić istakao važnost njihovog glasa i u procesima donošenja odluka, kao i da je izrazio punu podršku naporima za unapređenje obrazovnog sistema i stvaranje boljih uslova za studiranje.

„U razgovoru je istaknuto da su mladi nosioci promjena i ključni faktor u ostvarivanju napretka i razvoja zemlje, kao i da će Vlada nastaviti konstruktivan dijalog sa studentskom zajednicom u cilju stvaranja što bolje evropske budućnosti Crne Gore“, kaže se u saopštenju.

Kako je rekao Spajić, da bi država bila izvanredna, ljudi moraju biti izvanredni.

„Zato nemojte da se plašite da testirate ideje koje imate i radite puno, prvenstveno na sebi. To će vam donijeti iskustvo, neophodno da kasnije znate šta je moguće uraditi i pomoći će vam da lakše dođete do pravih izbora kod donošenja bitnih odluka“, poručio je Spajić.

Iz njegovog kabineta su rekli da je na sastanku razmatran niz tema od interesa za studente, uključujući postojeća zakonska rješenja, studentski standard, mogućnosti zapošljavanja nakon završetka studija, kao i pitanja koja se tiču studentskog aktivizma i participacije.

„Bilo je riječi o važnosti pružanja prilika studentima da rade tokom studija, uzimajući u obzir potrebu za sticanjem praktičnog iskustva i razvojem profesionalnih vještina“, kaže se u saopštenju.

Vlada će, kako je poručio Spajić, aktivno raditi na stvaranju povoljnog okruženja za zapošljavanje mladih ljudi, kako bi se osiguralo da svaki student ima mogućnost da ostvari puni potencijal.

Sastanku su ispred SPUCG prisustvovali predsjednik Andrej Vukčević, student povjerenik UCG Filip Vujović i članovi Tijana Đerić i Vedran Vujisić.

