Misija OEBS-a obezbijedila agenciji MINA tehničku opremu

Podgorica, (MINA) – Misija OEBS-a u Crnoj Gori obezbijedila je agenciji MINA tehničku opremu koja će pomoći daljem razvoju svih servisa jedine crnogorske informativne agencije.

Izvršni direktor agencije MINA, Jaša Jovićević, kazao je da će podrška Misije, obezbjeđivanjem opreme, značajno unaprijediti i olakšati rad novinarima, u skladu sa transformacijom tog medija u multimedijalnu agenciju.

„MINA nastavlja sa razvojem svojih servisa, posebno video servisa koji smo pokrenuli prije nekoliko godina i koji konstanto raste, što najbolje potvrđuje broj naših informacija koje mediji svakodnevno koriste“, rekao je Jovićević.

On je dodao da je u tom smislu posebno značajna oprema koja, između ostalog, uključuje kamere i sistem studijskog osvjetljenja.

Jovićević je zahvalio Misiji OEBS-a koja je prepoznala značaj rada agencije MINA i njenog doprinosa pravovremenom i objektivnom informisanju javnosti o događajima u zemlji i inostranstvu.

Menadžer Programa za medije u Misiji Evan Eberle kazao je da je, u vremenima konstantnog porasta priliva informacija, agencija MINA bila i ostaje izvor provjerenih i potvrđenih informacija kako za medije, tako i za crnogorsku javnost.

„MINA ide ka tome da postane održiviji servis vijesti i proširi doseg svoje publike nudeći nove sadržaje i različite formate. Pozdravljamo saradnju sa tom agencijom i radujemo se tehnički poboljšanoj video usluzi koja će doprijeti do svih segmenata društva“, rekao je Eberle.

