Ministarstvo pozvalo Sindikat prosvjete da nastave dijalog

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija (MPNI) pozvalo je Sindikat prosvjete (SPCG) da nastave dijalog, kako bi došli do sistemskog i održivog rješenja, vodeći računa o interesima djece i roditelja.

Iz tog Vladinog resora su saopštili da su njihovi predstavnici na današnjem sastanku sa predstavnicima SPCG još jednom prenijeli ranije saopštenu ponudu MPNI, Ministarstva finansija i Vlade.

Ta ponuda, kako su naveli, podrazumijeva uvećanje zarade prosvjetnim radnicima u neto iznosu od minimum 15 odsto, koje bi se počelo primjenjivati najkasnije od kraja trećeg kvartala tekuće godine.

„MPNI poziva SPCG da se nastavi dijalog po ovom pitanju, kako bismo došli do sistemskog i održivog rješenja, vodeći računa o interesima djece i roditelja“, kaže se u saopštenju.

Iz Ministarstva su rekli da je naredni sastanak zakazan za nedjelju.

Predsjednik SPCG Radomir Božović najavio je danas, na konferenciji za novinare, da će prosvjetni radnici početi u ponedjeljak štrajk, jer sa Vladom nije postignut dogovor o uvećanju zarada previđenih Granskim kolektivnim ugovorom za tu oblast.

