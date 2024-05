Dolar ojačao prema korpi valuta

London, (MINA-BUSINESS) – Dolar je prema korpi valuta ove sedmice ojačao, najviše prema jenu, premda japanske vlasti prijete novim intervencijama ako se nastavi slabljenje te valute.

Dolarov indeks, koji pokazuje vrijednost američke prema šest najvažnijih svjetskih valuta, ojačao je 0,2 odsto na 105,30 bodova, prenosi Hina.

Pritom je vrijednost dolara prema evropskoj valuti skliznula 0,1 odsto, pa je cijena eura porasla na 1,0770 USD.

No, dolar je ojačao prema japanskoj valuti, 1,8 odsto, pa je njegov kurs dostigao 155,75 jena (JPY).

Premda japanske vlasti i dalje upozoravaju da će intervenirati ako jen nastavi da slabi, dolar je značajno ojačao prema japanskoj valuti.

Doduše, njegov kurs se kreće značajno ispod 160 JPY, najviše vrijednosti u 34 godine, koju je dostigao nedavno, prije nego što je japanska centralna banka intervenirala na tržištu.

Dolar je ojačao jer se očekuje da će zbog povišene inflacije američka centralna banka zadržati kamate na sadašnjim nivoima duže nego što se očekivalo.

Predsjednica ogranka Federalnih rezervi (Fed) u Dalasu, Lorie Logan, kazala je da nije jasno je li monetarna politika dovoljno restriktivna da bi spustila inflaciju prema planiranoj granici od dva odsto i da je prerano za smanjenje kamata.

Počekom godine očekivalo se da će Fed ove godine agresivno smanjiti kamatne stope, možda i za 1,5 procentnih poena, počevši od marta, no sada se procjenjuje da će banka smanjiti kamate samo 0,25 procentnih poena i to na jesen.

Po svemu sudeći, evropske centralne banke počeće ciklus smanjenja kamata prije Fed-a.

Doduše, u četvrtak je britanska centralna banka zadržala kamatne stope nepromijenjene, no, nakon poruka njenih čelnika, na tržištu se očekuje da će već u junu smanjiti kamate, prvi put nakon nekoliko godina podizanja cijene novca.

Procjenjuje se, takođe, da bi u junu i Evropska centralna banka (ECB) mogla početi da smanjuje kamate.

