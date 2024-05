MPCFL rezultati – Pobjede vodećih, poraz Sutjeske na DG areni

Podgorica, (MINA) – Vodeći timovi Meridianbet Prve crnogorske fudbalske lige (MPCFL), Dečić i Budućnost, ostvarili su pobjede, dok je Sutjeska doživjela poraz u 34. kolu.

Dečić, lider šampionata, savladao je u podgoričkom naselju Stari aerodrom, plavsko Jezero 2:0 i zadržao čelnu poziciju na tabeli.

Ekipa iz Tuzi do pobjede, 18. ove sezone, došla je golovima Darka Zorića u 3. i Olivera Šarkića iz jedanaesterca u 63. minutu.

Domaći teren odbranila je i Budućnost, koja je na Gradskom stadionu savladala bjelopoljsko Jedinstvo.

Budućnost je povela iz jedanaesterca, koji je izazvao burne reakcije Bjelopoljaca, u 65. minutu.

Precizan je bio Đorđe Despotović.

Konačan rezultat, samo četiri minuta kasnije, postavio je Petar Grbić.

Sutjeska ja na DG areni, u uzbudljivom finišu, poražena Mladosti 3:2.

Domaćin je poveo golom Alekse Maraša u 34. minutu.

Poravnao je Dragan Grivić iz jedanaesterca u 63, a novo vođstvo domaćinu donio je Anđelko Jovanović u 73. minutu.

Izjednačio je, činnilo se tada i donio bod gostima,

Jovan Milić u prvom minutu nadoknade.

Samo tri minuta kasnije Igor Vukčević se najbolje snašao i donio svom timu pobjedu.

Ubjedljiv je bio Mornar, koji je u Baru savladao pljevaljski Rudar 3:0.

Barski tim do pobjede vodili su Milan Vušurović u desetom, Kris Ondong-Emba u 21. i Milivoje Raičević u 86. minutu.

Bez pobjednika završen je duel Petrovca i Arseala, koji su na stadionu Mitar Mićo Goliš igrali 2:2.

Strijelci za domaćina bili su Adnan Bašić u 10. i Slobodan Babić u 72. miutu.

Strijelci za ekipu iz Tivta bili su Damjan Mugoša u 19. i Ian Araja u 80. minutu.

Dečić je, nakon 34. kola, vodeći na tabeli sa 64 boda i ima tri više od drugoplasirane Budućnost.

Mornar je treći sa 58, na četvrtom mjestu je Sutjeska sa 53, dok je peto Jezero sa 48 bodova.

