Šola podio ostavku

Podgorica, (MINA) – Vlado Šola nije više selektor muške rukometne reprezentacije Crne Gore.

On je nakon poraza od Italije u baražu za Svjetsko prvenstvo saopštio da podnosi ostavku.

“Igračima čestitam, preuzimam odgovornost za sve… Sve što je bilo loše kriv sam ja. Podnosim odmah ostavku, žao mi je ako sa razočarao rukometni svijet u Crnoj Gori”, rekao je Šola na konferenciji za novinare nakon meča.

Govoreći o dvomeču sa Italijom, kazao da ih je rival nadigrao u oba meča.

“Bili su kvaliteniji i u odbrani i napadu. Nijesmo imali odgovor na njihovu igru, slabo smo otvorili meč, ali… Ne bih o razlozima, jer bi ispalo da se pravdam, a to ne želim. Kažem – nadigrani smo”, dodao je Šola.

On je kormilo reprezentacije preuzeo početkom februara 2023. godine.

