Knežević: Crna Gora ne smije da glasa za Rezoluciju o Srebrenici

Podgorica, (MINA) – Zvanična Crna Gora ne smije da glasa za Rezoluciju o Srebrenici, ne samo zbog Srbije, Republike Srpske i srpskog naroda, već prvenstveno zbog same sebe, poručio je lider Demokratske narodne partije Milan Knežević.

“Istog trenutka kad pritisnemo “yes”, potvrdili smo se za genocidan narod”, naveo je Knežević u saopštenju.

On je kazao da je u posjedu Rezolucije 819 Savjeta Bezbjednosti (SB) koja je, kako je naveo, usvojena na 3.199. sjednici, 16. aprila 1993. godine.

“A u kojoj se SB poziva na Međunarodni sud pravde u Nagoji i privremenu mjeru da vlada Savezne Republike Jugoslavije (Srbija i Crna Gora) treba da odmah, u skladu sa svojom obavezom iz Konvencije o sprečavanju i kažnjavanju genocida od 9. decembra 1946. godine, preduzme sve mjere koje su u njenoj moći da spriječi vršenje zločina genocida”, naveo je Knežević.

Prema njegovim riječima, upravo se predložena Rezolucija o Srebrenici poziva na Rezoluciju 819 SB iz aprila 1993. u kojoj se Srbiji i Crnoj Gori uvode privremene mjere i obaveza sprečavanja genocida.

“Znači, notorna je neistina da se ova najavljena Rezolucija ne odnosi na države i narode. Naprotiv, baš se odnosi na Srbiju i Crnu Goru”, istakao je Knežević.

To, kako je naveo, znači da, nakon izglasavanja Rezolucije o Srebrenici, BiH može podnijeti tužbu protiv Srbije i Crne Gore “u bilo kom momentu, od trenutka izglasavanja do Sudnjeg dana”.

“A to dalje znači da Crna Gora postaje država genocidne prošlosti, i još je za to glasala kao da glasa na Evroviziji”, dodao je Knežević.

On je naglasio da ne postoji termin individualnog genocida.

“I svi ovi koji se ubiše da nam objasne kako se ne radi ni o jednom narodu, imaju samo jedan problem – neka mi objasne zašto je onda naziv Rezolucija o Srebrenici? Zato što se jasno konkretizuje mjesto i događaj iz rata u kom su bili prisutni Srbi i Bošnjaci”, rekao je Knežević.

Prema njegovim riječima, ne spominju se nijedan general ni vojnik imenom i prezimenom, jer da su spomenuti, onda bi to bio zločin pojedinca.

“Ali pošto je namjera da se zločin u Srebrenici predstavi kao genocid, onda nema individualizacije krivice na kojoj sve vrijeme insistiramo”, tvrdi Knežević.

Uostalom, kako je naveo, Rezolucija 819 iz 1993. godine Srbiju i Crnu Goru dovodi u kontekst genocida, a pozivajući se na nju, Njemačka i Ruanda predlažu Rezoluciju o Srebrenici.

Knežević je kazao da zato amandmani Vlade Crne Gore liče na “posljednju želju osuđenika na mučenje i smrt, u kojoj moli da mu prvo otkinu glavu, a tek onda ruke, umjesto kako su planirali da prvo otkinu ruke, a onda glavu”.

“Uostalom, uz ovo reagovanje objavljujem i Rezoluciju 819 SB u kojoj se pominje Crna Gora i čestitam svim građanima dobijanje genocidnog statusa”, dodao je Knežević.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS