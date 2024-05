Iskra najbolja u Pljevljima

Podgorica, (MINA) – Karatisti Iskre osvojili su prvo mjesto u generalnom plasmanu na 18. internacionalnom karate turniru Pljevlja open.

Iskra je nastup u Pljevljima završila sa

11 zlatnih, pet srebrenih i osam bronzanih medalja.

Od takmičara kluba iz Danilovgrada po dva zlatna odličja osvojili su Martina Todorović i Pavle Pavićević, a po jedno Iskra Žarić, Dunja Vratnica, Anto Bakić, Katarina Šuković, Nađa Rovčanin, Nađa Vojinović i Ðorđe Prelević.

Srebrni su bili Hristijan Zaov, Filip Popović, Katarina Šuković, Maša Todorović i Gavrilo Joličić, a bronzani David Rubežić, Dunja Vratnica, Mitar Čvorović, Andrija Medenica i Bogdan Radulović.

“Karatisti Iskre na turniru u Pljevljima nastupili su sa djecom, pionirima i nadama koji se pripremaju za predstojeće prvenstvo Balkana u Istanbulu. Starija ekipa već u utorak odlazi u La Korunju, na turniru Svjetske lige, gdje ćemo nastupiti sa osam takmičara Iskre. Zlatnu medalju u La Korunji braniće Balša Vojinović”, saopšteno je iz KK Iskra.

Kolašinski Gorštak sa deset zlatnih i po jednom srebrnom i bronzanom medaljom, kao i prošle godine, bio je drugoplasirani, dok je pobjedničko postolje kompletirao Ulcinj sa devet zlatnih, 11 srebrih i 13 bronzanih medalja.

Prošlogodišnji pobjednik, Beogradski karate savez, nastup je završio na četvrtom mjestu (7z, 8s,13b), dok je peti bio podgorički klub Kobra kai (6z,6s,2b).

Organizator turnira, Karate klub Potoci, nastup je završio sa 25 zlatnih, osam srebrnih i 22 bronzane medalje, ali ostvareni rezultati nijesu bodovani za konačan plasman.

Turnir u Pljevljima okupio je 528 takmičara iz 37 klubova i sedam država.

