Uhapšene dvije osobe koje su potraživane na međunarodnom nivou

Podgorica, (MINA) – Crnogorka policija uhapsila je, na graničnim prelazima, dvije osobe koje su potraživane na međunarodnom nivou, saopštila je Uprava policije.

Iz policije su kazali da su njihovi službenici, na graničnom prelazu Sukobin – Murićani, prilikom ulaska u Crnu Goru, kontrolisali državljanina Albanije V.C. (59).

“Utvrđeno je da se ovo lice potražuje na osnovu Interpolove potjernice koju je za njim raspisala Turska, radi obezbjeđenja njegovog prisustva u postupku koji se protiv njega vodi zbog sumnje da je izvršio krivično djelo uvoz narkotika ili stimulativnih supstanci”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je V.C. uhapšen i priveden istražnom sudiji Višeg suda u Podgorici koji mu je odredio ekstradicioni pritvor.

Kako su kazali iz policije, na graničnom prelazu Kula, na ulasku u Crnu Goru, kontrolisan je T.Z. (31) sa Kosova.

“Utvrđeno je da se potražuje po međunarodnoj potjernici Njemačke radi obezbjeđenja njegovog prisustva u postupku koji se protiv njega vodi zbog sumnje da je izvršio krivično djelo otmica maloljetnika”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je T.Z. u zakonskom roku priveden istražnom sudiji Višeg suda u Bijelom Polju koji mu je odredio ekstradicioni pritvor.

