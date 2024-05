Budvanski Sud za prekršaje za tri mjeseca naplatio skoro pola miliona EUR

Podgorica, (MINA) – Sud za prekršaje u Budvi je, u prva tri mjeseca ove godine, na ime izrečenih novčanih kazni, troškova postupka i sudskih taksi naplatio skoro pola miliona EUR, saopšteno je iz tog suda.

Predsjednik Suda Marko Đukanović kazao je da je ukupno naplaćeno 487.850 EUR, što je povećanje za oko 25 odsto u odnosu na uporedni period 2023. godine.

Prema njegovim riječima, Sud je za izvještajni period imao u radu ukupno 9.455 predmeta, što je manje povećanje u odnosu na 2023.godinu.

„Za isti period riješena su ukupno 3.868 predmeta, što je povećanje za 553 u odnosu na prošlu godinu, dok je ažurnost iznosila 115,19 odsto, pa se broj zaostalih predmeta iz ranijeg perioda smanjuje“, naveo je Đukanović u saopštenju.

Kako je kazao, rezultati rada posebno dobijaju na značaju ako se zna da Sud već duže vremena postupa sa jednim sudijom manje.

„Intenzitet rada će, kao i svake godine, imati konstantan trend rasta sa početkom ljetnje turističke sezone, a javnost će o rezultarima rada biti blagovremeno obavještavana“, rekao je Đukanović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS