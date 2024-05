Crnogorski rukometaši poraženi i u revanšu, Italija nakon 26 godina na SP

Podgorica, (MINA) – Muška rukometna reprezentacija Crne Gore nije uspjela da se plasirana na Svjetsko prvenstvo.

Crnogorski rukometaši poraženi su danas u Podgorici, u revanš meču baraža, od Italije 34:32.

Italija je dobila i u Konversanu 32:26 (16:15) i nakon 26 godina izborila plasman na šampionat svijeta.

Italijanski rukometaši, podcjenjeni u crnogorskoj javnosti, održali su i u Podgorici čas rukometa.

Izabranici selektora Vlada Šole nijesu u revanšu ispravili greške iz Konversana, ponovili su loše izdanje u odbrani, sa puno tehničkih grešaka, pogrešnih pasova i nerealizianih zicera.

Puna dvorana i atmosfera na tribinama nijesu pomogli crnogorskim rukometašima, koji su u devetom minutu posljednji put bili u vođstvu.

Italija je do kraja konstatno vodila, a razlika je sredinom drugog poluvremena vodila i pet golova razlike (25:20).

Najefikasniji u pobjedničkoj selekciji bili su Umberto Bronzo i Simone Mengon sa po osam golova.

U crogorskom sastavu Luka Radović postigao je šest, a po gol manje Vuko Borozan i Branko Vujović.

