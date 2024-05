U utorak višesatna isključenja zbog radova na mreži

U utorak će, zbog planiranih radova na mreži, bez struje ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati dio Karabuškog Polja uz magistralu, Grudice, dio Momišića – dio ul. Vladike Danila, Pariske komune, VII omladinske brigade, Serdara Jola Piletića, dio Momišića- ul. Fruškogorska, Belvederska, Nikca od Rovina, Baja Pivljanina i 18. Februara, naselje oko Kolektora

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Kupusci

Podgorica/Tuzi

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gureč, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Stanaj Adžaj, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište

Zeta

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Mataguži, dio Trešnjice, dio Balabana, Gošići i Odžino Polje

Danilovgrad

-u terminu od 7:00 do 19:00 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački (kratkotrajna isključenja)

-u terminu od 7:00 do 19:00 sati: Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo i Studeno

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio Suka, dio Grba, dio Komunice, Dobro Polje

Cetinje

-u termiu od 8:30 do 18:00 sati: Lastva Čevska

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Oćevići, Začir, Dubova, Ceklin, Strugari, Dobrsko Selo, Ulići, Bokovo, Markov Do, Kosijeri, Đinovići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići

Nikšić

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Šipačno, Ul. Dragovolučka, Ul. Bistrička, MZ Dragova Luka, Ul. Durmitorska, dio Dragove Luke, Ul. Straševska, Ul. Željeznička, dio Kličeva

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Kuside, Stari Dvori, dio Vilusa, Riđani, Krstac

-u terminu od 8:30 do 9:30 sati: Ul. Hercegovački put, Manitovac, Ul. Obalska, Ul. Jezerska, Vukov Most, Ul. Partizanski put, Ul. Janka Vukotića, Ul. Danila Perovića, Ul. Đura Roganovića, Ul. Narodnih Partizanskih odreda, Ul. Obala Bistrice, Ul. Zetska, Ul. Glibavačka, Ul. Sava Stanojevića, Pilana, dio Mokre Njive, dio Grebica, Ul. Krupačka, Kapino Polje, Šik Javorak, VH-Montenegro, Tehno baza, Vodovod-Duklo, MI Goranović-Klanica, Vojska-Kasarna, Dio Kočana

-u terminu od 9:30 do 10:30 sati: Mokra Njiva, Zavrh, Brezovik, Rastovac, Gornje Polje, Mali Brezovik, Vidov Potok, Vidrovan, Brod, Miločani, Dio Vira, Nula, Zavraca, Stuba, Sjenokosi, Duga, Šume, Presjeka, Srijede, Čeline, Prisoja, Vrzipov do

-u terminu od 10:30 do 11:30 sati: Ul. Partizanski put, Ul. Put pored Bistrice, dio Rastoka

-u terminu od 11:30 do 12:30 sati: Ul. Krsta Kostića, Ul. Nikca od Rovina, dio Rastoka

-u terminu od 12:30 do 13:30 sati: Ul. Krsta Kostića, Ul. Put pored Bistrice, Ul. Puniše Lalatovića, Ul. Radojice Mijuškovića, Ul. Nikca od Rovina, put pored Bistrice, Karingtonke, Vuka Mićunovića, IV Crnogorske

Plužine

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio Crkvičkog polja, Žeično, Babići, Šarići, Barni do

Ulcinj

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio naselja Đerane iza Doma Zdravlja(ulica 28. decembra), Pinješ 2 / Kosovska ulica i okolina, dio naselja Kodre, Kolomza, Pistula, Repetitor Možura

-u terminu od 8:00 do 12:00 sati: dio naselja Beogradskog naselja u donjem Štoju

Bar

-u terminu od 8:30 do 15:00 sati: stambene zgrade preko puta Vatrogasne Službe , Ulica Požarevačka, Pekara Montenegro, Apeteka Bella Dona, Stambeni Blok oko apoteke Bella Dona

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Dubrava, Gola Glava, Oćas, Bijelo brdo, Bijeli Kamen, Utjeha , Paljuškovo, Petovića Zabio, Možura i Kamenolom Možura, Belbeder, Tropikana, Ponta, Ruža Vjetrova, Ponta-Kalamper, Marin Ploča, Pod Glavicom Nišice Napomena: Planirano je da naizmjenično Isključenje 10kV izvoda ne bude duže od 30 minuta.

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: potrošači na području Grdovića

Budva

-u terminu od 9:30 do 14:30 sati: dio naselja Buljarica

Tivat

-u terminu od 8:00 do 11:00 sati: Dumidran

-u terminu od 10:00 do 14:00 sati: Dumidran

Herceg Novi

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Kameno, Žlijebi, Ubla

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Bijela- Žager

Kotor

-u terminu od 8:00 do 8:30 sati: Perast -područje od škole do Boćarskog terena

-u terminu od 8:30 do 12:30 sati: Risan-područje od škole do centara

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Dobrota- potrošači uz šetalište od Fakulteta za pomorstvo do Sente

-u terminu od 9:00 do 18:00 sati: Risan, centar, Carine- područje oko hotela Teuta- Smokvica, područje oko škole, Mala, Vitoglav, Strp, Lipci

-u terminu od 9:00 do 18:00 sati: Risan- centar, Novo Naselje, Stara Slanica, Ekostan, Monrus,

-u terminu od 11:00 do 13:00 sati: Risan, Perast,

-u terminu od 11:00 do 13:30 sati: Ledenice, Krivošije, Dragalj

Pljevlja

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Male Krće, Krupice

Žabljak

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Tepca

Šavnik

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Bijela

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati Zaostro, Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujišta, Izbjeglička naselje Kips, Rudeš 1 i 2, Kolektor, dio naseljaTaluma, Tunel Tifran, dio sela Goražde, dio sela Mašte, Babino, Drgosava, Zagrađe i Dio sela Goražde

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati dio sela Bojovići, dio sela Prisoja, dio sela Božiće

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Radmanci, dio sela Trpezi

Plav

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati Komarača, Meteh, Jara i Babino Polje – Kratkotrajna isključenja

Gusinje

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Vusanje

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Binjoši

Mojkovac

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Žari-Brezovac, Donja Štitarica, Slatina, Gornja Štitarica, Krstac, Šundeci

Kolašin

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Lug Vukićevića, Suva Gora, Vranještica

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje, Oćiba, Izlasci

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Smrčje

Bijelo Polje

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Vrbe

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Dobrinje, Slijepač most, Rakita, Bojišta, Srđevac, Poda, Bioča, Trubina, Lozna, Crniš, Jagoče, Dubovo, Ribarevine

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Rasovo – Rastoka, Čokrlije.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.