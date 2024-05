Herceg Novi se vratio među najposjećenije destinacije u regionu

Herceg Novi, (MINA-BUSINESS) – Herceg Novi se vratio na staze stare slave i opet zauzima jedno od 15 mjesta u regionu koje su internacionalni turisti najradije obilazili i u njemu provodili više dana tokom prošle godine.

Statistika je, kako je saopšteno iz hercegnovske opštine, rađena na osnovu podataka dobijenih iz nacionalnih institucija Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine (BiH), Srbije i Crne Gore.

“Bolja ukupna turistička posjeta koju Herceg Novi bilježi tokom prethodne godine svrstao ga je, nakon više godina pauze, na listu 15 gradova među kojima su Beograd, Dubrovnik, Split, Rovinj, Poreč, Bled, Pula i drugi”, navodi se u saopštenju.

Za boravak u Herceg Novom tokom prošle godine odlučilo se 371,09 hiljada stranih gostiju, dok je ukupan broj posjetilaca Herceg Novog 389,7 hiljada, što ga svrstava na drugo mjesto najposjećenijih gradova u Crnoj Gori.

Strani turisti ostvarili su, tokom prethodne godine, 2,88 miliona noćenja i time Herceg Novi pozicionirali na šesto mjesto u regionu po ostvarenom broju noćenja.

“Raduje podatak da je interesovanje za Herceg Novi kao turističku destinaciju u konstantnom porastu. Predsezona ove godine bilježi čak 30 odsto bolju posjetu nego lani, što je odlična najava za još uspješniju glavnu sezonu. Tome u prilog i podatak da je za samo nekoliko prazničnih dana početkom maja, hercegnovske kule i Kuću nobelovca Iva Andrića obišlo 331 odsto više posjetilaca nego prošle godine u isto vrijeme”, navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, sasvim je sigurno da je tome doprinijela bolja promocija grada na različitim tržištima, povećanje broja smještajnih kapaciteta, kvalitetan kulturni, sportski i zabavni program sa velikim brojem festivala, valorizacija aktivnog turizma u planinskom zaleđu, kao i sveukupna atraktivnost destinacije.

“Zbog toga je tokom prethodne godine i biran među deset naboljih primorskih mjesta u svijetu”, zaključuje se u saopštenju.

