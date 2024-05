Uhapšen osumnjičeni za podmetanje požara u Danilovgradu

Podgorica, (MINA) – Danilovgradska policija uhapsila je G.M. zbog sumnje da je podmetnuo požar na jednom objektu i automobilu u tom gradu, saopštila je Uprava policije.

Iz policije su kazali da im je jutros prijavljeno da je, u mjestu Glavica u Danilovgradu, jedna osoba podmetnula požar na objektu koji koristi R.J. i na vozilu koje koristi V.P.

Kako su naveli iz policije, pripadnici Službe zaštite i spašavanja lokalizovali su požar na objektu na kojem je pričinjena totalna šteta, dok je vozilo manje oštećeno.

“Sa događajem je upoznat tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici po čijem je nalogu izvršen uviđaj u prisustvu vještaka, te su od nekoliko lica prikupljena obavještenja na zapisnik”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je policija, sprovodeći aktivnosti iz svoje nadležnosti, u vrlo kratkom roku, došla do saznanja da je G.M. podmetnuo požar na objektu i vozilu.

“Po nalogu postupajućeg tužioca koji je kvalifikovao krivično djelo izazivanje opšte opasnosti, G.M. je lišen slobode”, dodaje se u saopštenju.

