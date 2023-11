Milović: Postoji pozitivan signal kada je u pitanju izbor Markovića za VDT

Podgorica, (MINA) – Ministar pravde Andrej Milović kazao je da postoji pozitivan signal da bi Milorad Marković mogao biti izabran za vrhovnog državnog tužioca.

On je, u emisiji Načisto na Televiziji Vijesti, istakao da bi kao vrhovnog državnog tužioca volio da vidi Markovića.

“Postoji pozitivan signal kada je u pitanju Marković i mogao bi biti izabran za vrhovnog državnog tužioca. Nema mrlju u karijeri i izuzetno je cijenjen. Ja bih volio da ga vidim na tom mjestu, ali o tome odlučuje Skupština”, naveo je Milović.

On je rekao da bi to pitnaje moglo da bude riješeno brzo, prenosi portal Vijesti.

Milović je dodao da brzina izbora zavisi od toga da li će Maja Jovanović povući svoju kandidaturu, jer, kako tvrdi, ona nema potrebnu političku podršku.

On smatra da je Markoviću najveći plus što nije bio dio pravosudnog sistema, jer je to sistem koji dobija najgore ocjene iz Evropske komisije.

