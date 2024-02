Milović: Ne očekujem da će Hrvatska blokirati naš put ka EU

Podgorica, (MINA) – Ministar pravde Andrej Milović kazao je da ne očekuje da će Hrvatska, sa kojom zvanična Podgorica ima nekoliko otvorenih bilaterlanih pitanja, blokirati put Crne Gore ka Evropskoj uniji (EU).

On je, u intervjuu za Večernji list, rekao da vjeruje vda će Crna Gora ući u EU 2028. godine.

“Ako ispunimo sve zadatke, što sam siguran da hoćemo jer znam kako ova vlada radi i što nam je cilj, vjerujem da će Crna Gora ući u EU 2028. godine. Svi smo tome maksimalno predani i uopšte ne razmišljamo o planu B, ne zanima nas bilo kakav drugi scenario”, rekao Milović.

Što se tiče Hrvatske, Milović je kazao da je ta država iskren partner Crne Gore.

“Nadam se i vjerujem da neće staviti sitne bilateralne probleme ispred tog puta, ispred onoga što je strateški važno i Crnoj Gori i Hrvatskoj, a to je da mi budemo uređena, evropska zemlja i kao takva dobar komšija i iskren saveznik Hrvatskoj”, kazao je Milović.

On je podsjetio da je Hrvatska ranije rekla da neće Crnoj Gori biti ono što je Zagrebu bila Slovenija tokom pregovora o članstvu u EU.

“Nadam se da će to ispoštovati, a da ćemo preko određenih komisija i u najboljem duhu saradnje i savezništva riješiti probleme”, rekao je Milović.

On je dodao da je riječ o strateškim pitanjima i da ni Crnoj Gori, ni Hrvatskoj, nije u interesu da stvari idu drugačijim tokom.

“Mislim da je interes države Hrvatske i hrvatskog naroda da Crna Gora uđe u EU, jer to znači da je njen južni komšija dio Unije, što sa sobom povlači mnogo toga dobrog”, rekao je Milović.

Smatra da je mnogo bolje imati evropskog komšiju nego nekoga izvan tog sistema.

“Ulazak u NATO, recimo, bio je jako dobra odluka crnogorske politike i to je bio vizionarski potez”, kazao je Milović.

Kada je riječ u NATO-u, Milović je podsjetio da sada Crna Gora ima garanciju da je napad na Crnu Goru napad na Alijansu, što je, kako je dodao, za državu koja ima 620 hiljada stanovnika veoma važna stvar.

“Na praktičnom nivou koji građane najviše zanima, ako mi uđemo u EU, na primjer, turisti iz Crne Gore će moći da uđu u Hrvatsku bez čekanja, a turisti iz Dubrovnika u Herceg-Novi, u Boku i to će napraviti cirkulaciju. Oni će ostavljati novac i u Dubrovniku i u Hrvatskoj, i u Crnoj Gori”, kazao je Milović.

On je rekao da je, nakon četiri mjeseca, 44. Vlada vratila Crnu Goru na evropski put i postavila evropsku agendu kao apsolutni prioritet.

“Da smo “proruska vlada”, ne bismo se obazirali na rokove koje nam je dao EU, a mi smo u prioritete stavili upravo zakone i sve ono što Brisel od nas traži. Svaki dan u Ministarstvu pravde jedna radna skupina bavi se izmjenama određenog zakona. To je u Crnoj Gori do sada neviđeno, taj tempo rada, taj intenzitet”, rekao je Milović.

Na konstataciju novinare da vlada ima podršku koalicije Za budućnost Crne Gore (ZBCG) čiji je čelnik Andrija Mandić i u kojoj su i oni koji javno govore da “navijaju za Srbiju i Rusiju”, Milović je rekao da Mandić šalje evropske poruke i da kao predsjednik parlamenta pokazuje da on jeste za ulazak Crne Gore u EU.

“On je sada bio u Briselu i, kako kaže naš premijer Milojko Spaić, poslao je poruke mira snažnije nego dalaj-lama. Taj čovjek šalje poruke mira. Zar nije dobro da transformišemo neke drugačije politike u proevropske?”, naveo je Milović.

Govoreći o napadu na Dubrovnik, Milović je rekao da je to navjeća sramota u crnogorskih istoriji.

“To je napravljeno pod uticajem tadašnje Jugoslovenska narodne armije i rukovodstva iz Beograda. Tada je rukovodstvo u Podgorici pokleknulo”, naveo je Milović.

Prema njegovim riječima, tu je na ispitu časti pala vjekovna slava crnogorskog oružja.

“Međutim, kao ministar pravde ću biti, kako me poziv i obavezuje, krajnje konkretan pa ću vam sada reći da trebamo kazniti odgovorne ljude koji su u tome učestvovali jer ratni zločin ne zastarijeva”, rekao je Milović.

On je dodao da vjeruje da će procesuirati odgovorne ljude, podsjećajući da su neki u Hagu procesuirani kako bi se skinula kolektivna krivica.

Govoreći o aferi Tunel, Milović je kazao da je najveća tragedija što se još ne zna što je tu prava istina.

“Imamo neke osumnjičene, ali ne znamo što je uzeto. Ono što pouzdano znamo i vidimo i što nema dileme jest da je taj tunel propast crnogorskog bezbjednosnog sistema i dokaz da se on urušio”, kazao je Milović.

Na pitanje kako ocjenjuje odnose između Srbije i Crne Gore i postoji li još uvijek pritisak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića za kojeg kažu da želi destabilizuje Crnu Goru, Milović je kazao da se “crnogorska kuća uređuje iz Podgorice, a srpska iz Beograda”.

“Moramo voditi računa da smo mi sada dvije države, dvije kuće i da se, jednostavno, crnogorska kuća uređuje iz Podgorice, a srpska kuća uređuje se iz Beograda. To je zdrav pristup, jedini koji stvara uslove za najbolje moguće odnose koje mi sa Srbijom, kao i sa Hrvatskom, uostalom, želimo”, objasnio je Milović.

Na pitanje je li ruski uticaj još jak i može li destabilizovati Crnu Goru, Milović je rekao da je taj uticaj sve manji.

“Mislim da su rusko-ukrajinska kriza i ovaj rat koji se vodi dosta narušili ugled Rusije i da su ljudi koji su bili proruski nastrojeni danas u ogromnoj mjeri protiv ruske politike prema Ukrajini”, istakao je Milović.

