DPS: Trgovina na štetu građana Crne Gore neće proći

Podgorica, (MINA) – Naknadne reakcije predsjednika parlamenta Andrije Mandića na izglasanu Rezoluciju o genocidu u Srebrenici predstavljaju potcjenjivanje inteligencije njegovih glasača i bacanje prašine u oči građanima, poručili su iz Demokratske partije socijalista (DPS).

Oni su kazali da Mandićev pokušaj da naplati od Pokreta Evropa sad (PES) svoju podršku Rezoluciji kojom je, kako su naveli, sačuvao fotelju, i to tako što će ugrožavati Crnogorce i manje brojne narode, neće proći.

“Jer će mu se na putu ostvarivanja njegove projekcije Crne Gore kao države naroda, ispriječiti građanska Crna Gora, ovoga puta snažnije i jače nego ikada”, poručili su iz DPS-a.

Kako su kazali, naknadne reakcije Mandića na izglasanu Rezoluciju o genocidu u Srebrenici predstavljaju potcjenjivanje inteligencije njegovih glasača i bacanje prašine u oči građanima.

“Uzalud Mandić barjači srpstvom, jer on odnos prema svojim glasačima svakodnevno pokazuje podrškom Vladi koju njegovi birači karakterišu kao izdajničku”, naveli su iz DPS-a.

Kako su dodali, svaki njegov birač zna da je podrškom Vladi i Mandić pritisnuo taster u Njujorku za Rezoluciju o genocidu u Srebrenici.

“Zato ovaj njegov pokušaj da prevede svoje pristalice žedne preko vode djeluje bijedno”, naveli su iz DPS-a.

Kako su dodali, uvjerili su se nebrojano puta da su Mandiću bankomat i fotelja postali ideologija, i da su iza politike koje je predvodio ostali prevareni birači.

“Zato ovaj današnji pokušaj Mandića da trgovinom sa premijerom Milojkom Spajićem, ostane što duže na funkciji kako bi naštetio državnom interesu, neće proći”, kazali su iz DPS-a.

Kako su dodali, njih raduje evolucija Mandića, makar ona bila izazvana “tako bizarnim razlogom” kao što je fotelja.

“Ali i njemu i Spajiću poručujemo da ni ne pokušavaju da trguju interesima ove države i njenih građana, kako bi se međusobno namirivali”, naveli su iz DPS.

Kako su naglasili, svako treba da snosi posljedice svoje politike.

“A kakve će biti one sa kojima će se suočiti Mandić i Spajić, vidjećemo uskoro na vanrednim izborima koji su sve izvjesniji”, zaključuje se u saopštenju DPS-a.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS