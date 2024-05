Evroliga: Panatinaikos prvi finalista

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Panatinaikosa prvi su finalisti fajnal-fora Evrolige u Berlinu.

Panatinaikos je večeras u Berlinu, u polufinalnom meču, savladao Fenerbahče 73:57.

Atinski tim do prvog finala nakon 13 godina vodili su Matijas Lesor sa 17 i Kendrik Nan sa 14 poena.

U ekipi Fenerbahčea dvocifreni su bili samo Najdžel Hejs Dejvis sa 14 i Marko Gudurić sa deset poena.

Meč je kasnio gotovo pola sata zbog nereda ispred dvorane jer su navijači imali obračun na ulicama Berlina.

Rival Panatinaikosa u nedjeljnom finalu biće bolji iz duela Reala i Olimpijakosa.

