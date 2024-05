Posvećeni izgradnji ambijenta koji će omogućiti da se mladi vrate nakon obrazovanja u inostranstvu

Podgorica, (MINA) – Vlada Crne Gore posvećena je izgradnji ekonomskog, društvenog, političkog i kulturnog ambijenta koji će omogućiti da se mladi ljudi koji se obrazuju u inostranstvu vrate u Crnu Goru, kako bi u u svojoj državi nastavili da rade i stvaraju, poručio je ministar vanjskih poslova Filip Ivanović.

Kako je saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova, Ivanović je učestvovao na panel diskusiji „Upoznajmo Evropsku uniju (EU) iz perspektive Erasmus plus korisnika“, koju je organizovala Nacionalna Erasmus plus kancelarija u Crnoj Gori.

Ivanović je ukazao na značaj Erasmus plus programa u promociji evropske ideje koji, kako je istakao, doprinosi dvorstruko jer promoviše države Evrope pojedinačno, ali i Evropu kao cijelinu.

“Vlada Crne Gore je posvećena izgradnji ekonomskog, društvenog, političkog i kulturnog ambijenta koji će omogućiti da se mladi ljudi koji se obrazuju u inostranstvu vrate u Crnu Goru, kako bi u u svojoj zemlji nastavili da rade i stvaraju”, poručio je Ivanović.

Ivanović je govorio o značaju javne diplomatije u očuvanju i jačanju ugleda države na međunarodnoj sceni.

On je istakao da svaka vrsta razmjene studenata, naučnika ili edukatora, predstavlja vid javne diplomatije koji doprinosi upoznavanju različitih kultura, sticanju novih vještina, ali i zbližavanju među državama i narodima.

On je ocijenio da mnoge države otvaraju kulturne centre van svojih granica, u cilju promocije kulture, nauke, istorije, a koji im pomažu i u ostvarenju i afirmaciji vanjskopolitičkih ciljeva.

Kako je saopšteno iz Ministarstva, među panelistima je bila i ministarka prosvjete, nauke i inovacija Anđela Jakšić Stojanović, kao i mladi profesionalci koji su zahvaljujući Erasmus plus programu boravili u zemljama Evropske unije.

