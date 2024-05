Sjutra posljednji kvalifikacioni turnir

Podgorica, (MINA) – Posljednji, četvrti kvalifikacioni turnir trećeg izdanja manifestaciije Basket u mom kvartu biće održan sjutra na otvorenom gradskom terenu u ulici Bracana Bracanovića na Tuškom putu, saopšteno je iz Sekretarijata za sport Glavnog grada.

Nastupiće 16 ekipa, koja će se boriti za preostala tri mjesta koja vode na završni turnir u Njegoševom parku 22. juna.

Ekipa koja bude najbolja na takmičenju na Tuškom putu zaradiće 200 EUR, drugoplasirani tim će dobiti vaučer za SPA centar Hotela Voco, dok će treća ekipa biti nagrađena poklon paketima iz Montecco-a.

Nastup na finalnom turniru do sada su izborile ekipe Cetinje, Loptamo i Kobe (turnir u Tološima), G Unit, Comeback i Frulaši (turnir na Starom Aerodromu), te Parni valjak, Republikanci i Limun (turnir u Zelenici).

Nagradni fond završnog turnira iznosi 3.200, od kojih će pobjedniku pripasti 1.700 EUR.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS