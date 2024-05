Crna Gora na dobrom putu da postane prva naredna članica EU

Podgorica, (MINA) – Napredak Crne Gore na evropskom putu je zapažen i ona je na dobrom putu da postane prva naredna članica Evropske unije (EU), kazala je odlazeća ambasadorka Švedske na nerezidentnoj osnovi, Anika Ben David.

Iz Ministarstva vanjskih poslova je saopšteno da je resorni ministar Filip Ivanović danas primio Ben David u oproštajnu posjetu.

Kako se navodi u saopštenju, Ben David je kazala da će Švedska nastaviti da podržava Crnu Goru na evropskom putu, kao i da je napredak Crne Gore veoma zapažen.

“Crna Gora na odličnom putu da postane prva naredna članica EU”, istakla je Ben David i kazala da je zadovoljna što je saradnja Švedske sa Crnom Gorom dobila novu dimenziju kroz NATO savezništvo.

Ivanović je zahvalio Ben David na posvećenosti unaprjeđenju prijateljskih bilateralnih odnosa, dodatno osnaženih NATO savezništvom.

“Veze Crne Gore i Švedske u prethodnom periodu značajno ojačane”, rekao je Ivanović, dodajući da je to potvrđeno i tokom njegove nedavne posjete toj državi.

Kako su saopštili iz Ministarstva, Ivanović i Ben David su razgovarali o aktuelnim regionalnim prilikama, kao i važnosti jasne evropske perspektive za stabilnost i prosperitet Zapadnog Balkana.

