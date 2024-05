MPCFL: Sjutra mečevi posljednjeg kola

Podgorica, (MINA) – Utakmice posljednjeg, 36. kola, Meridianbet Prve crnogorske fudbalske lige (MPCFL) biće odigrane sjutra.

Dečić, koji je osigurao titulu prvaka, ugostiće na Trening kampu Fudbalskog saveza, tivatski Arsenal.

Budućnost će biti gost Petrovca, dok će se u Baru sastati Mornar i plavsko Jezero.

Mornar i Budućnost, koji konkurišu za drugo mjesto, uoči posljednjeg kola imaju isti broj bodova, ali je barski tim bolji u međusobnom skoru.

U Pljevljima će rivali biti Rudar i Sutjeska, dok će se na DG areni sastati Mladost i Jedinstvo, ekipe koje će kroz baraž pokušati da sačuvaju prvoligaški status.

Sve utakmice počeće u 19 sati.

Dečić je, nakon 35. kola, vodeći na tabeli sa 67 bodova i ima šest više od Mornara i Budućnosti.

Na četvrtom mjestu je Sutjeska sa 53, dok je peto Jezero sa 51 bodom.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS