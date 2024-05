Memorijalna ploča na mjestu nekadašnjeg crnogorskog poslanstva u Istanbulu

Podgorica, (MINA) – U Istanbulu je danas, na mjestu gdje se nekad nalazilo Poslanstvo Knjaževine, a potom Kraljevine Crne Gore, postavljena memorijalna ploča, povodom 145 godina od uspostavljanja diplomatskijh odnosa Crne Gore i Turske.

Kako je saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova, memorijalna ploča je postavljena kao simbol istorijskih veza i potvrda nastojanja da se sačuva od zaborava mjesto koje predstavlja značajan dio istorije crnogorsko-turskih odnosa.

Ambasador Crne Gore u Turskoj Periša Kastratović naglasio je značaj obilježavanja mjesta na kojima su se nalazila prva diplomatska predstavništva Crne Gore u Istanbulu i Turske na Cetinju i podsjetio na prve diplomatske veze uspostavljene 1879. godine.

“Sjećajući se značajnih imena crnogorske diplomatije i prijateljstva sultana Abdulhamida i kralja Nikole, danas obilježavamo 145 godina uspostavljanja diplomatskih odnosa između Crne Gore i Turske”, rekao je Kastratović.

On je podsjetio na značajna imena iz crnogorske diplomatije, poput Stanka Radonjića, Gavra Vukovića, Mitra Bakića, Mitra Plamenca, Jovana Matanovića, Dušana Drecuna, Dušana Gregovića, Jova Popovića i Petra Plamenca.

Oni su, kako je podsjetio, bili diplomatski predstavnici Knjaževine, odnosno Kraljevine Crne Gore, u tadašnjem Carigradu, od 1879. do 1912. godine.

On je podsjetio da je, u istom periodu, Osmansko carstvo imalo devet akreditovanih poslanika na Cetinju.

Kastratović je istakao i da moderna Crna Gora i Turska danas imaju odlične odnose koji se temelje na međusobnom razumijevanju, povjerenju i poštovanju.

Prema njegovim riječima, važan doprinos bilateralnim vezama pružaju NATO savezništvo, zajednička težnja za pridruživanjem evropskoj porodici naroda, kao i iseljenici sa prostora Crne Gore.

