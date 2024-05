Crna Gora izabrana za domaćina Generalne skupštine ETC-a

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora je izabrana za zemlju domaćina Generalne skupštine Evropske komisije za putovanja /European Travel Commision/ (ETC) na proljeće 2026. godine, saopšteno je iz Nacionalne turističke organizacije (NTO).

Predstavnica NTO učestvovala je u radu 107. sjednice Generalne skupštine ETC-a koja je održana od 22. do 23. maja u Kaunasu u Litvaniji.

Događaju su prisutvovali lideri turizma iz 27 zemalja Evrope, a u okviru njega razmatrane su teme u vezi otpornosti i razvoja okvira za upravljanje krizama u turizmu.

Na sjednici je jednoglasno prihvaćena kandidatura Crne Gore za domaćina Generalne skupštine i Odbora direktora Evropske komisije za putovanja na proljeće 2026. godine, a koja će okupiti direktore nacionalnih turističkih organizacija i druge visoke zvaničnike iz 35 zemalja Evrope, kao i predstavnike pridruženih članica.

Direktorica NTO, Ana Tripković Marković, poručila je da će održavanje ovog događaja doprinijeti međunarodnoj reputaciji destinacije i jačanju pozicije Crne Gore na mapi evropskog turizma.

”Ogromna je čast biti domaćin ovog prestižnog događaja imajući u vidu da je Evropska komisija za putovanja krovna evropska institucija za turizam i istovremeno jedna od vodećih u svijetu. Crna Gora će ugosititi najvažnije donosioce odluka u turizmu Evrope, te druge značajne učesnike ovog eminentnog skupa što će predstavljati izvrsnu priliku da naša zemlja bude u fokusu evropskog turizma, uz istovremeno predstavljanje punih potencijala naše destinacije”, kazala Tripković Marković.

Ona je navela da su poruke koje Crna Gora dobija od ETC-ja vrlo ohrabrujuće, te da je i ovo jedna od potvrda jačanja reputacije naše destinacije.

”Gotovo dvije godine zaredom, Crna Gora se, prema mjesečnim izvještajima ETC-ja, nalazi među TOP10 najbolje ocijenjenih destinacija od posjetilaca na online platformama za putovanja. Prethodnog mjeseca smo zauzeli visoko četvrto mjesto i nadam se da će se takvi trendovi nastaviti u budućnosti. Tokom prethodne godine ETC je u kvartalnim izvještajima prepoznala značaj aktivnosti NTO u postizanju izvrsnih rezultata u turizmu, te ćemo pažljivo osmišljenim promotivnim aktivnostima nastaviti da dajemo doprinos”, dodala je Tripković Marković.

Otvarajući 107. sjednicu predsjednik ETC-ja, Miguel Sanz, kazao je da se u posljednjih nekoliko godina, evropski turizam suočio sa značajnim izazovima, uključujući pandemiju Covid-19, rat u Ukrajini i rastuće troškove života, te da sve evropske destinacije moraju uspostaviti snažne okvire za upravljanje krizama kako bi efikasno predvidjele i upravljale potencijalnim krizama.

Jedan od osnovnih istraživačkih projekata ETC-ja za ovu godinu je studija Ispitivanje uticaja kriza na turizam. Projekat ima za cilj da poboljša razumijevanje kako prošle i potencijalne krize utiču na evropski turizam i da obezbijedi članovima nacionalnih turističkih organizacija okvir za upravljanje krizama, omogućavajući efikasnije odgovore i saradnju među destinacijama.

Prema nedavno objavljenom izvještaju Evropske komisije za putovanja, evropska turistička industrija bilježi snažan oporavak u prvim mjesecima ove godine. Na osnovu podataka dobijenih od zemalja članica tokom prvog kvartala ove godine, zabilježen je rast u dolascima stranih turista od 7,2 odsto, dok je kod noćenja zabilježen rast od 6,5 odsto u odnosu na 2019. godinu.

U izvještaju je istaknuta i značajna potražnja sa tržišta Sjedinjenih Američkih Država (SAD), koje i dalje predstavlja ključno udaljeno tržište za evropski turizam.

Na sjednici je konstatovano da prvi podaci za ovu godinu pokazuju pozitivan trend za evropski turizam.

”Potrošnja u turizmu će značajno porasti širom Evrope, dostigavši rekordne brojeve u narednim mjesecima. Ovaj porast će snažno podržati poslovanje u sektoru putovanja i turizma, koji je bio teško pogođen godinama pandemije i trenutnom ekonomskom nestabilnošću. Ipak, visoke cijene i geopolitički rizici ostaju ključne prepreke za turizam, dok sektor kao cjelina nastoji da usvoji odgovornije prakse u korist lokalnog stanovništva i očuvanja životne sredine”, rekao je Sanz.

Crna Gora je punopravna članica ETC-a od 2006. godine.

