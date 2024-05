Dubai i zvanično u ABA ligi

Podgorica, (MINA) – Košarkaški klub Dubai od naredne sezone i zvanično biće član AdmiralBet ABA lige, saopšteno je iz regionalnog takmičenja.

Navodi se da je, u skladu sa odlukama Skupštine lige i nakon što je usvojen dogovor vlasnika, potpisan višegodišnji ugovor sa Dubaijem.

“Time su definisani svi ključni elementi buduće sportske i poslovne saradnje, počevši od učešća Dubaija u ABA ligi od sezone 2024/25”, navodi se u saopštenju.

Direktor lige Dubravko Kmetović kazao je da su klubovi ulazak Dubaija prepoznali kao idealnu priliku za ostvarenja dva cilja – da se pojača kvalitet takmičenja i da se otvore vrata novog tržišta.

