Uskoro kreće projekat izgradnje žičare od Lovćena do Cetinja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crnogorska Vlada i Prijestonica pokrenuće projekat izgradnje žičare od Lovćena do Cetinja i to u najskorijem roku, poručeno je sa sastanka premijera Milojka Spajića i gradonačelnika Nikole Đuraškovića.

Spajić je, kako je saopšteno iz njegovog Kabineta, naveo da je to jako dobar projekat koji će imati punu podršku Vlade Crne Gore i da će sredstva za izgradnju biti opredijeljena iz kapitalnog budžeta.

Na sastanku je konstatovano da se rade tri studije neophodne da bi se projekat kandidovao za finansiranje, a da bi već u junu mogli biti stvoreni uslovi da se sredstva za žičaru predvide iz budžeta.

Tokom sastanka je naglašeno da je ovo najvažnija investicija u ovom momentu za Cetinje i da je realno očekivati da bi radovi mogli biti završeni do proslave 20 godina od obnove nezavisnosti.

Razgovarano je i o drugim velikim infrastrukturnim projektima poput izgradnje nove sportske dvorane, ali i rekonstrukciji vodovodne mreže, što je pitanje koje muči građane Cetinja decenijama.

Bilo je riječi i o interesovanju stranih investitora i mogućnosti da konačno bude na pravi način valorizovan prostor Gornjeg Oboda.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS