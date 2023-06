Milatović: Uvjeren sam da ćemo na EU putu imati podršku Mađarske

Podgorica, (MINA) – Crnogorski predsjednik Jakov Milatović kazao je da je uvjeren da će Crna Gora imati podršku Mađarske da kao zemlja predvodnica pregovaračkog procesa bude prva sljedeća članica Evropske unije (EU).

On je na Tviteru /Twitter/ naveo da je razgovarao sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom uoči fudbalske utakmice Crna Gora – Mađarska.

“Nastavljamo da jačamo bilateralne političke i ekonomske odnose i savezništvo kroz članstvo u NATO alijansi”, rekao je Milatović.

Prema njegovim riječima, Mađarska će se tokom predsjedavanja EU naredne godine snažno zalagati za ubrzanje pristupnih pregovora zemalja kandidata.

“Uvjeren sam da će Crna Gora imati podršku Mađarske da kao zemlja predvodnica pregovaračkog procesa bude prva sljedeća članica EU”, naveo je Milatović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS