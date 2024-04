Milatović: Studenti oduvijek bili simbol pokretačkih ideja

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori su studenti oduvijek bili simbol pokretačkih ideja i borci za progresivne vrijednosti, a njihovo znanje i kritička misao osnova na kojoj se mora graditi prosperitetno društvo, kazao je predsjednik države Jakov Milatović.

On je u objavi na društvenoj mreži X svim studentima i studentkinjama čestitao Dan studenata.

Milatović je podsjetio da se ovaj dan obilježava u znak sjećanja na demonstracije protiv rastućeg fašizma uoči Drugog svjetskog rata, tokom kojih je stradao student iz Crne Gore Žarko Marinović.

Prema riječima Milatovića, studenti u Crnoj Gori su oduvijek bili simbol pokretačkih ideja i borci za progresivne vrijednosti

“A njihovo znanje i kritička misao osnova na kojoj moramo graditi prosperitetno društvo jednakih šansi”, rekao je Milatović.

On je kazao da će povodom 4. aprila ugostititi najboljeg studenta Univerziteta Crne Gore Marka Vulevića, koji će danas provesti dan sa njim i iz neposredne blizine ispratiti sve važne aktivnosti.

