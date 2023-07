Milatović sjutra sa predstavnicima Demokrata, BS i DNP

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović održaće sjutra konsultacije o mandataru za sastav nove vlade sa predstavnicima Demokrata, Bošnjačke stranke (BS) i Demokratske narodne partije (DNP).

Iz Službe za informisanje predsjednika saopšteno je da će konsultacije sa predstavnicima Demokrata početi u devet sati, BS u 11 sati i 30 minuta i DNP u 14 sati.

Milatović je danas u rezidenciji na Cetinju razgovarao sa predstavnicima Pokreta Evropa sad, Demokratske partije socijalista i Nove srpske demokratije.

“Na sastancima Milatović je izrazio interesovanje o stavovima sagovornika po pitanju programskih prioriteta buduće vlade, njenoj strukturi, modelu i političkoj podršci za njeno formiranje u parlamentu Crne Gore”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, posebna pažnja u razgovorima posvećena je pitanju evropskih integracija, vladavine prava, ekonomskog razvoja, vanjske politike i izlaska države iz institucionalne krize.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS