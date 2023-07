Milatović sjutra počinje konsultacije o mandataru

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović počeće sjutra konsultacije sa političkim subjektima u cilju davanja mandata za formiranje nove crnogorske Vlade.

Milatović je ranije rekao da, iako ima rok od 30 dana, očekuje da će konsultacije završiti i prije, odnosno u okviru narednih 15 dana.

“Potreba je da što prije dobijemo stabilnu i evropsku vladu. Ja ću uraditi svoj dio posla, a mislim da bi trebalo na svim stranama političkog spektra da bude dovoljno odgovornosti i ozbiljnosti”, naveo je Milatović.

Mandatar saopštava u Skupštini svoj program i predlaže sastav vlade.

O programu mandatara i predlogu za sastav vlade parlament odlučuje istovremeno.

U novom sazivu Skupštine lista Pokreta Evropa sad (PES), koju je predvodio Milojko Spajić, ima najviše poslanika – 24, a koalicija Zajedno, okupljena oko Demokratske partije socijalista, na čijem čelu je bio Danijel Živković, 21 poslanika.

Prema rezultatima izbora, koji su održani 11. juna, koaliciji Za budućnost Crne Gore pripalo je 13 poslaničkim mjesta, koaliciji Demokrata i Građanskog pokreta URA 11, a Bošnjačkoj stranci šest.

Po dva predstavnika u parlamentu imaju koalicija Socijalističke narodne partije i Demosa i Albanski forum, a po jednog Hrvatska građanska inicijativa i Albanska alijansa.

Konsultacije će biti održane u rezidenciji predsjednika Crne Gore na Cetinju.

