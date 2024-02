Milatović: Radićemo na poboljšanju položaja manjinskih naroda u Crnoj Gori

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je multietnička država, što potvrđuju dobri odnosi sa bošnjačkim narodom, ali i ostalim zemljama regiona, kazao je predsjednik države Jakov Milatović i poručio da će raditi na poboljašnju položaja manjinskih naroda.

Milatović je, na panel diskusiji “Bošnjački nacionalni identitet početkom XXI vijeka”, rekao da je bošnjački narod u Crnoj Gori važan dio multietičkog mozaika i da ima bitnu ulogu u promovisanju tolerancije i zajedničkog života.

„Bošnjaci su obogatili naše društvo tradicijom, vrijednostima, duhovnošću, a naš odnos učinili jedinstvenim. Njihov doprinos našem društvu je veoma važan i kada je riječ o kulturi, obrazovanju, društvenom rada”, naveo je Milatović, prenosi Portal RTCG.

On je poručio da će crnogorska vlast nastaviti da rješava probleme manjinskih naroda, u cilju poboljšanja njihovog položaja u društvu.

Milatović je rekao da je regionalna saradnja uslov i za bezbjedniji Zapadni Balkan.

“Mislim da mi u svijetu nemamo bližih od zemalja regiona, i zbog toga se moja politika bazira na dobrosusjedskim odnosima sa državama iz regiona, što često nije lako”, kazao je Milatović.

Istoričar Admir Lisica istakao je da je za Bošnjake bitno da imaju Crnu Goru kao prijatelja.

“Nama je bitno da imamo Crnu Goru kao prijatelja, kao i to da Bošnjaci imaju sva Ustavom zagarantovana prava. Želimo Bošnjake u vlasti, bio to lokalni ili državni nivo. Naravno, vi o tome ne možete odlučivati, širi je spektar ljudi koji o tome odlučuju”, naglasio je Lisica.

Zamjenica premijera Kosova Emilija Redžepi kazala je da zemlje regiona treba da budu više povezane.

“Kosovo, kao jako mlada zemlja u tranziciji, želi dobar odnos sa vama i vašom vladom, sa svim narodima koji žive u Crnoj Gori. Svi mi koji živimo u regionu, koje god da smo nacije, trebalo bi da smo više povezani preko kulturoloških i obrazovnih aktivnosti”, navela je Redžepi.

