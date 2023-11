Milatović proglasio izmjene Zakona o popisu

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović saopštio je da je proglasio danas Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova, koji je u ponedeljak donijela Skupština.

“Time su zaokruženi normativni preduslovi za početak popisa, koji su plod širokog političkog i društvenog dijaloga”, naveo je Milatović na društvenoj mreži X.

On je institucijama koje su nadležne za sprovođenje popisa poželio uspješan rad.

“A građanke i građane pozivam da se slobodno izjasne o svim pitanjima koja su obuhvaćena popisom”, naveo je Milatović.

