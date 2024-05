Prava Katnića u potpunosti poštovana tokom istrage

Podgorica, (MINA) – Prava bivšeg glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića tokom istrage u potpunosti su poštovana, saopštili su iz Vrhovnog državnog tužilaštva (VDT).

Oni su to kazali povodom, kako su naveli, kontinuiranih medijskih tekstova o navodnom kršenju zakonom garantovanih prava Katnića i neosnovanih tvrdnji da u Specijalnom državnom tužilaštvu (SDT) “pokušavaju da osujete učešće osumnjicenog M. K. u postupku i saslušavanje svjedoka u istrazi koja se vodi protiv njega“.

Iz VDT-a su kazali da su, na zahtjev specijalnog tužioca, uz odobrenje sudije za istragu, protekle sedmice angažovana dva vještaka psihijatra da procijene da li je okrivljeni u stanju da prati istragu i učestvuje u saslušavanju svjedoka.

“A nakon što su obojica konstatovala da je okrivljeni „nepomućene percepcije i sposoban za rasuđivanje“, od Višeg suda zatraženo je da se angažuje i treći vještak koji će provjeriti njegovo psihofizičko stanje”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je 22. aprila ove godine okrivljeni Katnić podnio zahtjev da prisustvuje svim dokaznim radnjama i da mu je od tog trenutka omogućeno da, pored postavljenog branioca, lično prisustvuje saslušanjima svih svjedoka, postavlja pitanja svjedocima i iznosi primjedbe na njihove iskaze.

“Tako je okrivljeni prisustvovao saslušanjima četiri svjedoka, obavljenim 25. i 30.aprila, nakon čega je, po svom pisanom zahtjevu podnijetom preko Uprave za izvršenje krivičnih sankcija, 3. maja ponovo saslušan i on sam, kada je dopunio odbranu koju je ranije iznio, dok mu je danas omogućeno i da prisustvuje dokaznoj radnji vještačenja”, kaže se u saopštenju.

Iz VDT-a su kazali da je branilac po službenoj dužnosti Katniću, u skladu sa članom 267 stav 6 Zakonika o krivičnom postupku, određen kada je donijeto rješenje o zadržavanju.

“Branioca po službenoj dužnosti je, na osnovu člana 69 stav 8 i 9 Zakonika o krivičnom postupku, okrivljenom postavio glavni specijalni tuzilac, po redosljedu sa spiska Advokatske komore Crne Gore”, istakli su iz VDT-a.

Kako su rekli, postavljeni branilac je na lični zahtjev razriješen 2. maja, u cilju zaštite njegove ličnosti od daljeg vrijeđanja i omalovažavanja od okrivljenog.

Iz VDT-a su naveli da je to kulminiralo 30. aprila, kada je ispred prostorije i u prostoriji za saslušanje, u prisustvu specijalnih tužilaca i branilaca okrivljenih, Katnić vrijeđao svog branioca.

“Odmah nakon donošenja rješenja o razrješenju postavljenog branioca,okrivljenom je postavljen drugi branilac po službenoj dužnosti, po redosljedu sa spiska Advokatske komore Crne Gore”, rekli su iz VDT-a.

Oni su dodali da SDT još nije donijelo naredbu o psihijatrijskom vještačenju okrivljenog, niti je po zahtjevu tog tužilaštva okrivljeni pregledan od doktora medicine.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS