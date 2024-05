Radović i Bakić u četvrtfinalu

Podgorica, (MINA) – Crnogorski stonoteniseri Filip Radović i Luka Bakić, kao prvoplasirani u grupi, izborili su direktan plasman u četvrtfinale međunarodnog turnira koeficijenta 40 u slovenačkom Laškom.

Radović, kao prvi nosilac turnira u kategoriji S10, savladao je na startu Poljaka Pavela Vlodiku 3:1 (11:4, 11:4, 10:12 i 11:4), dok je u meču za prvo mjesto u prvoj grupi i plasman u četvrtfinale slavio protiv Čeha Ivana Karabeca 3:0 (11:4, 11:5 i 13:11).

Vlodika i Karabec u međusobnom duelu odlučivaće sjutra o drugom mjestu i putniku u osminu finala.

Maksimalan učinak u četvrtoj grupi ima i Luka Bakić, koji je na startu pobijedio Brazilca Gabrijela de Oliveiru 3:1 (11:3, 9:11, 11:5 i 11:2), a u drugom kolu Sian Jin Sua iz Kineskog Tajpeha 3:2 (10:12, 10:12, 11:8, 11:7 i 11;9).

Taj duel obilježili su preokreti, pa je tako Bakić izgubio prva dva seta, u kojima je vodio 10:8, odnosno 10:6.

Četvrtfinalni mečevi na programu su sjutra.

Crnogorsku reprezentaciju u Laškom predvodi trener Vladimir Marić.

Turnir u Laškom jedan je od najjačih u svijetu i okupiće 288 stonotenisera iz 49 država svijeta.

Prošle godine Radović i Bakić igrali su finale, u kojem je bronzani iz Tokija bio uspješniji.

“Nastup crnogorske reprezentacije u Laškom finansira se po programu POK za 2024. godinu, koji je podržalo Ministarstva sporta i mladih”, saopšteno je iz Paraolimpijskog komiteta.

