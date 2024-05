CBCG doprinosi ubrzanju integracije Crne Gore u EU

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Centralna banka (CBCG) je u potpunosti uskladila regulativu u oblasti platnog prometa sa pravnom tekovinom Evropske unije (EU) i doprinosi ubrzanju integracije države EU, saopšteno je na sastanku novoformiranog Koordionacionog tijela vrhovne monetarne institucije.

Time su se stekli uslovi da Crna Gora bude prva zemlja Zapadnog Balkana koja je pripremila i Evropskoj komisiji uputila nacrt aplikacije za pridruženje jedinstvenom području za plaćanje u eurima (SEPA).

U susret Ekonomskom i finansijskom dijalogu Evropske unije sa zemljama kandidatima koji će biti održano sljedeće sedmice u Briselu, u CBCG održan je sastanak nedavno oformljenog Koordinacionog tijela za praćenje pregovora sa Evropskom unijom iz djelokruga nadležnosti CBCG i perspektive integracije u Ekonomsku i monetarnu uniju (EMU).

Na događaju u Briselu 14. maja, na poziv komesara za ekonomiju Evropske unije Paola Đentilonija, učestvovaće crnogorska delegacija koju će predvoditi guvernerka CBCG, Irena Radović.

Jedna od tema sastanka novoformiranog Koordinacionog tijela CBCG za praćenje pregovora sa Evropskom unijom, odnosila se na nastavak modernizacije platnih sistema, sa akcentom na pridruživanje Crne Gore jedinstvenom području za plaćanje u eurima (SEPA), što je jedna od prioritetnih aktivnosti iz Plana rasta za Zapadni Balkan Evropske komisije.

Naime, 22. marta CBCG je uputila Evropskoj komisiji na mišljenje nacrt aplikacije za proširenje geografskog područja SEPA na Crnu Goru. U očekivanju daljih smjernica, CBCG će nastaviti da radi na unapređenju internih kapaciteta, kao i na olakšavanju tranzicije banaka na SEPA platne šeme.

Dodatno, CBCG intenzivno sarađuje sa Svjetskom bankom i Bankom Italije na pripremi za implementaciju sistema instant plaćanja.

Na sastanku su razmatrane predstojeće obaveze u okviru tri poglavlja kojima CBCG rukovodi (4 – Sloboda kretanja kapitala, 9 – Finansijske usluge i 17 – Ekonomska i monetarna politika), kao i preostalih šest u kojima učestvuje. Dogovoreno je intenziviranje aktivnosti na realizaciji obaveza za zatvaranje mjerila u okviru ovih pregovaračkih poglavlja.

“CBCG poklanja maksimalnu pažnju procesu pristupanja, stavljajući prioritet na EU agendu, sa namjerom da najveći dio obaveza završi tokom ove i naredne godine”, navodi se u saopštenju.

Radović je istakla da iskazana otvorenost Evropske komisije za ulazak u novu fazu pregovora sa Crnom Gorom koja znači otpočinjanje procesa zatvaranja pregovaračkih poglavlja, predstavlja motivaciju CBCG da svoje djelovanje učini još aktivnijim.

Zelena agenda i upravljanje klimatskim promjenama ostaju visoko na listi prioriteta CBCG, što je potvrđeno donošenjem Politike CBCG u vezi sa izazovima klimatskih promjena i Akcionog plana za njeno sprovođenje u trogodišnjem periodu, te učlanjenjem CBCG u Mrežu za ozelenjavanje finansijskog sistema /Network for Greening the Financial System/ (NGFS).

U toku su i aktivnosti za pridruživanje CBCG Mreži za održivo bankarstvo i finansiranje /Sustainable Banking and Finance Network/ (SBFN).

