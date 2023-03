Milatović: Posljednja trka DPS-a

Podgorica, (MINA) – Drugi krug predsjedničkih izbora biće posljednja trka Demokratske partije socijalista (DPS) i lidera te stranke Mila Đukanovića, ocijenio je predsjednički kandidat Pokreta Evropa sad (PES) Jakov Milatović.

Kako je saopšteno iz PES-a, Milatović je posjetio Kolašin i Mojkovac.

On je, tokom posjete Kolašinu, kazao da je obilazeći sjever Crne Gore razgovarao sa dosta onih koji podržavaju ideju PES-a i njega kao predsjedničkog kandidata.

„Kako su naveli više puta, prijeka je potreba da nastavimo reforme za poboljšanje životnog standarda, a kako kažu najviše cijene to što iza mene stoje rezultati, a ne afere“, kazao je Milatović.

Kako je naveo, jasno se vidi da PES ima ogroman broj pristalica i onih koji će 19. marta glasati za ideju bolje Crne Gore, a ne prazna obećanja.

„Drugi krug biće poslednja trka DPS-a i Đukanovića. Obilazi i on Crnu Goru, ali punih džepova i praznih namjera“, rekao je Milatović i dodao da je on običan građanin koji je preuzeo odgovornost da stane na čelo države i vodi je pravim putem.

Milatović je, tokom posjete Mojkovcu, kazao da nije baš da Đukanović prepoznaje šta je građanima potrebno, „kad im je oteo sve što je mogao“.

„Da su ispunili deseti dio obećanja koja su dali u prethodnih 30 godina, ne bismo se stidjeli puteva kojima su povezana naše opštine. Da su radili u interesu Crne Gore, ne bismo gledali opustošena sela i zapuštene gradove“, rekao je Milatović.

On je istakao da bi, da se ravnomjerno ulagalo, Kolašin i Mojkovac bili “dvije strane istog novčića”.

