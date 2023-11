Milatović: Poruke sa evropskih adresa vraćaju optimizam da EU ne odustaje od ZB

Podgorica, (MINA) – Poruke sa evropskih adresa u posljedne vrijeme vraćaju optimizam da Evropska unija (EU) ne odustaje od Zapadnog Balkana i da je region od neprocjenjivog značaja za budućnost evropskog kontinenta, kazao je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović.

Milatović je, na konferenciji “Balkanski dijalozi: Momenat ubrzanja na Zapadnom Balkanu”, kazao da su, u vremenu evidentnog zastoja u politici proširenja, poruke sa evropskih adresa optimistične.

“Poruke vraćaju optimizam da EU ne odustaje od Zapadnog Balkana i da je upravo taj region od neprocjenjivog značaja za budućnost evropskog kontinenta”, rekao je Milatović.

On je kazao da evropska perspektiva za Zapadni Balkan predstavlja ne samo geopolitičku viziju, već i obećanje stabilnosti, trajnog mira, ekonomskog rasta i jačanja demokratskih institucija i vrijednosti.

“To je put ka jačanju demokratije, vladavine prava i ekonomske održivosti, a istovremeno i prilika za prevazilaženje sukoba iz prošlosti i izgradnju mostova između naroda”, istakao je Milatović.

Prema njegovim riječima, taj proces mora biti praćen i snažnom podrškom EU, podsticanjem reformi i jasnijom mapom puta kada je riječ o proširenju.

“Kada je riječ o Crnoj Gori, duboko vjerujem da naša zemlja ima značajne prednosti da prva u nizu dođe do punopravnog članstva u EU”, naveo je Milatović.

On je rekao da danas u Crnoj Gori postoji politička većina koja odbacuje korupciju i narušavanje društvene kohezije kao vid prihvatljivog društvenog djelovanja i odlučuje se da valorizuje ideje koje promovišu pravne i ekonomske reforme i dostizanje evropskog kvaliteta života.

Kako je Milatović naveo, građani Crne Gore, rekordnom podrškom procesu evropskih integracija, od preko 80 odsto, pokazuju odlučnost usvajanja evropskih vrijednosti.

“Upravo njima dugujemo ubrzanje naših reformskih procesa, kako bi osim čvrstog uvjerenja, u svakodnevnom životu i radu uvidjeli opipljive prednosti evropskog puta”, kazao je Milatović.

On je rekao da je pregovaračka struktura u posljednjih nekoliko godina odradila puno posla koji, iako često nije vidljiv, ne može biti zanemaren.

Kako je kazao Milatović, određena poglavlja spremna su za zatvaranje, a reforme u brojnim oblastima idu zadovoljavajućom dinamikom.

“Pred nama su važni zadaci u oblasti borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije, kao i reforme u pravosuđu, što mora biti prioritet nove Vlade, parlamentarne većine ali i svih aktera crnogorskog društva u narednom periodu”, rekao je Milatović.

On je kazao da ispunjavanjem tih zahtjevnih zadataka, pristupanje Crne Gore EU može dobiti novu, ubrzanu dinamiku.

“Proces evropskih integracija Crne Gore može imati snažnu dodatnu vrijednost i kada je u pitanju region Zapadnog Balkana. Naša integracija u EU poslala bi veliku poruku našim susjedima, ali i šire, da se reforme zaista isplate”, smatra Milatović.

On je ocijenio da bi pristupanje Crne Gore EU dodatno učvrstilo prisustvo Unije na Zapadnom Balkanu, promovišući ideju da je evropski projekat živ i inkluzivan.

“Potvrda da je Crna Gora bliža EU od ostalih kandidata i da je njeno punopravno članstvo moguće i prije 2030. godine, ukoliko se ispune neophodni uslovi, stigla je i sa najviših evropskih adresa. Zato očekujem da ćemo kao društvo imati kapacitet i odlučnost da to ostvarimo” zaključio je Milatović.

Programski direktor Građanske alijanse Milan Radović naveo je da se Zapadni Balkan nalazi na raskrsnici, gdje se se suočava sa izazovima, ali i nalazi u trenutku velikog potencijala.

On je rekao da je put ka EU zajednička težnja zemljama Zapadnog Balkana, koja odražava posvećenost demokratskim vrijednostima, vladavini prava i održivom razvoju.

“Postigli smo napredak na tom putu, ali izazovi i dalje postoje. Moramo biti iskreni i kazati da smo protraćili više od tri i po decenije tranzicije i višepartizma”, kazao je Radović.

On je rekao da Crna Gora vodi pregovore više od decenije, a još pati od “dječijih bolesti” po pitanju ispunjavanja uslova i zatvaranja poglavlja.

“Tako su danas glavne zamjerke od EU odsustvo dijaloga po pitanju elementarnih stvari. Zbog odsustva dijaloga naše institucije su i dalje zavisne od politike ali i od drugih formalnih i neformalnih uticja”, kazao je Radović.

On je naveo da međunarodna zajednica ima mnogo primera zašto se mora okrenuti regionu Zapadnog Balkana.

“Zato politička, ekonomska i društvena dinamika koje oblikuju naš pejzaž zahtijevaju našu zajedničku pažnju i naprore”, istakao je Radović.

Predsjednica Beogradskog fonda za političku izuzetnost (BFPE) Sonja Liht navela je da je u današnjem svijetu, a ne samo na Zapadnom Balkanu, sve manje dijaloga, a sve više monologa.

Ona je rekla da dijalog nije lak i da su za njega potrebni posvećeni ljudi koji su spremni da za njega žrtvuju mnogo za dobrobit generacija koje dolaze.

“To su balkanski dijalozi. Naša je želja da tim dijalozima pomognemo da Crna Gora što prije bude dio evropske porodice. Put ka EU će trajati u ovom ili nekom drugom obliku ali, u svakom slučaju, treba da rezultiraju boljim životom svih građana”, zaključila je Liht.

Konferenciju “Balkanski dijalozi: Momenat ubrzanja na Zapadnom Balkanu”, organizovala je Građanska alijansa u partnerstvu sa Fondacijom BFPE za odgovorno društvo iz Beograda.

