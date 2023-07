Milatović počinje konsultacije o mandataru

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović počeće danas konsultacije o mandataru za sastav nove vlade.

Iz Službe za informisanje predsjednika je saopšteno da će Milatović razgovarati na Cetinju sa predstavnicima Pokreta Evropa sad (PES), Demokratske partije socijalista i Nove srpske demokratije.

Milatović je ranije rekao da, iako ima rok od 30 dana, očekuje da će konsultacije završiti i prije, odnosno narednih 15 dana.

“Potreba je da što prije dobijemo stabilnu i evropsku vladu. Ja ću uraditi svoj dio posla, a trebalo bi da sve strane političkog spektra budu odgovorne i ozbiljne”, naveo je Milatović.

U novom sazivu Skupštine lista PES-a ima najviše poslanika – 24, a koalicija Zajedno 21 poslanika.

Prema rezultatima izbora, koji su održani 11. juna, koaliciji Za budućnost Crne Gore pripalo je 13 poslaničkih mjesta, koaliciji Demokrata i Građanskog pokreta URA 11, a Bošnjačkoj stranci šest.

Po dva predstavnika u parlamentu imaju koalicija Socijalističke narodne partije i Demosa i Albanski forum, a po jednog Hrvatska građanska inicijativa i Albanska alijansa

