Milatović: Izvinjenje zbog maćehinskog odnosa prema žrtvama

Podgorica, (MINA) – Novoizabrani predsjednik Crne Gore, Jakov Milatović, prisustvovao je danas u Murini obilježavanju godišnjice NATO bombardovanja te varošice, navodeći da je to prilika da se izvini u ime države na maćehinskom odnosu prema nevinim žrtvama.

U NATO bombardovanju Murina, na današnji dan prije 24 godine, stradalo je šest civila, među kojima i troje maloljetne djece.

Milatović je kazao da je danas prvo kao čovjek, a onda kao novoizbrani predsjednik Crne Gore, došao da oda počast nevino stradalim žrtvama.

“I da se na neki način izvinim u ime države Crne Gore na prethodnom maćehinskom odnosu prema današnjem danu i velikoj žrtvi”, istakao je Milatović u obraćanju okupljenima.

On je dodao da je 30. april 1999. godine bio tužan dan, ne samo za murinski kraj, nego za cijelu Crnu Goru.

“Možda i najtužniji u našoj skorijoj istoriji. Šest nevinih ljudi je stradalo. I to stradanje obavezuje na sjećanje. Ako se ne sjećamo naših žrtava i ako ih ne poštujemo, onda nas ni kao naroda neće biti”, kazao je Milatović.

On je rekao da i danas želi da pošalje poruku mira.

“Poruku bolje, ljepše, složnije i zajedničke budućnosti u Crnoj Gori, u kojoj se nikada više ovako nešto ne smije i neće dogoditi”, rekao je Milatović.

Vijence i cvijece na spomenik stradalima danas je položio i veliki broj građana Gornjeg Polimlja.

Obilježavanje godišnjice NATO bombardovanja organizovali su, kako se navodi, Eparhija budimljansko-nikšićka, porodice žrtava bombardovanja, Mjesna zajednica Murino i Srpski nacionalni savjet Crne Gore.

